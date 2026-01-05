115學測／僅12.1萬人報考「歷年第5低」 明起公告應考資訊

快訊

中央社／ 台北5日電
115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，約12萬1500人報考，是歷年第5低。圖為114學年大學學測，學生備考中。聯合報資料照，記者曾吉松／攝影
115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，約12萬1500人報考，是歷年第5低。圖為114學年大學學測，學生備考中。聯合報資料照，記者曾吉松／攝影

115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，約12萬1500人報考，是歷年第5低，明天上午9時起將公告應考資訊（含應試號碼、考試地點）與試場分配表。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，115學年度學測應考資訊（含應試號碼、考試地點）與試場分配表將採一次性公告，明天上午9時起，考生可上大考中心網站https://www.ceec.edu.tw）查詢。

應考資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等；考生如發現所查詢應考資訊有任一項與原報名資料不同者，應立即致電大考中心洽詢（電話02-23661416轉608）。

大考中心網站同樣於明天上午9時起將刊登學測各考（分）區試場分配表，考生可點選進入特定考（分）區查看試場平面圖。

大考中心表示，考生報名資料的「聯絡電話」如填寫行動電話號碼，明天將收到大考中心發送簡訊通知，加強提醒考生務必上網查詢應考資訊與試場分配表。

學測試場查看開放時間為1月16日下午2時至4時；無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位，須於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。

