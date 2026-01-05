115學測英文／先穩基本分再拚鑑別度 想拿高分得學5大密技與時間分配

115學年大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，聯合新聞網即日起一連5天推出「學測衝刺」系列報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

考前兩周如何準備英文科？得勝者文教補教老師Gary指出， 學測英文設計重點是「理解＋判斷」，不是刁鑽文法。考前最後衝刺，考生的作戰策略應是「先穩基本分，再拚鑑別度」。他建議考生透過做歷屆考古題學會分配應考時間，選擇題約50到55分、中翻英加作文則是40到45分，最後再預留5分鐘的複查時間。

密技1：刷遍歷屆考古與模擬題

刷考古題和模擬題是考學測的秘密武器。「不要以為寫考過的題目是浪費時間」，Gary表示，考前最後階段考生在學測考古試題選擇題部分的得分，可能和學測選擇題部分的得分非常接近。

在選擇題部分，Gary認為考生應先優先檢視過去歷屆學測試題還有那些沒有寫過的，乖乖計時完成，一方面練速度、一方面練手感，且要抓住答題重點—理解題意比標準答案重要。如果歷屆學測題已經寫完，還可以寫北中南全國學測模擬測驗題、以及坊間的模擬試題本。此外，與新聞議題相關的閱讀測驗也值得練習。他建議考前再寫3到4回，確定自己作答時各大題卡關的比例高低，也藉以最後補強自己的弱點。

密技2：複習句型結構，多練造句做翻譯

Gary認為，翻譯題很難猜題，但範圍不離高中三年所學常用句型結構。建議考生參考高中各版本教科書所附的句型練習本1至4冊，練習句子類型與結構。

密技3：作文最後寫、但要預留時間

學測英文作文多為兩段式的主題寫作，第一段重敘述與描寫，第二段重說明與論述。Gary表示，近年作文題目逐步跳脫純文字的引導，而以圖表或二者擇一的題型取代，藉以考驗學生邏輯分析與批判性思考的能力，符合教綱的核心能力要求。

Gary認為，考生寫學測英文試題時，除非特殊原因，沒有必要直接跳到最後的作文。 建議從選擇題開始寫，從單句的文意字彙選擇、段落文章填空、到篇章結構，閱讀測驗，一步一步完成，「這些是作文的暖身操，可以幫助自己進入英文的頻道」。但要在80至90分鐘內完成全套試題並不容易，許多考生寫到作文時只剩不到20分鐘，草率結束。他建議考生計時寫模擬試題時，盡量留40至45分鐘寫作文，真的來不及，至少要有35分鐘。

答題時，Gary建議考生先看題目，再讀文章。閱讀文章時要思考文章的主旨、作者態度， 閱讀時帶著目的掃描，不是逐字翻譯。

密技4:看看別人拿高分的道理

英文作文內容（5分）與組織（5分）比例最重，創意與邏輯的重要性無庸置疑。Gary表示，只要善用已經熟背的單字片語，並確定句法句型正確，加上適當使用轉折字詞承接語意，就可以拿到基本分。如果用字再求精準，句構求變化，結構再求完整，鋪排適當有望突破15分。而大考中心會將佳作範文公布在網頁上，這些分數落在18到20分的作品，也是考生可以參考之處。

密技5：動手做筆記，打造專屬重點整理

Gary認為，不管是哪一門考科，買再多的參考書，都不如看自己親手做的筆記來得有感覺。他建議考生自備一本筆記做考前重點總整理，從已完成的模擬試題中找到重點、分門別類做筆記， 並善用顏色與記號。圖為113學測英文試題。圖片取自大考中心