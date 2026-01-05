學測衝刺／國文熟讀15篇古文 國寫掌握3心法

學測國文歷年選考率接近百分之百，台北市立內湖高中教師張翼鵬表示，學生在準備國綜時務必練習歷屆考古題、重讀十五篇選文；國立基隆女中教師洪菁穗則指出，國寫不外乎三項心法，看清試題再扣題發揮，並以真情表達，就能發揮得宜。

張翼鵬建議考生要寫近五年試題，留意不同文體目的，作者鋪排文句功用的邏輯也會不同，利用考古題精讀時記得進行分類，並將題幹要求視為邏輯推論的引導。

張翼鵬舉例，如去年學測杜牧「赤壁」與蘇軾「赤壁賦」對讀，這類文章目的通常是「提出論據」或「反駁前說」，文中小結論提到：「蘇子在賦文開篇所感受到的一派空明飄逸，亦是蘇子自身的延伸」，該句的功用在於推論辨析，讀懂這句，就能理解作者的意圖：「風景是蘇軾主觀情感的投射，而非客觀事實」。

再者，張翼鵬談到，十五篇古文選是CP值很高的閱讀材料，除了學習文法，古文是古人在面對生命難題時的解決方案，是亙古不變的生命難題，可連結到當下的生活，理解古人的意圖並思考當代議題，讓經典成為解決現代難題的資料庫，遇上陌生篇章，可以呼喚同樣的主題進行類比思考。

至於國寫，近年試題皆維持知性題、情意題。洪菁穗分析，國寫作答不外乎三個心法，一是「精準審題」看清問什麼，無論知性或情意題，可從問題中圈出關鍵詞，依循提問查閱引文、辨識書寫重點。

二是「扣題發揮」想清楚寫什麼，洪菁穗說，知性題往往作答方向明確，只要文句通順加以說明，容易拿下分數；針對延伸的問題二，則應掌握破題說論點、說明引論據、論證下總結的技巧，寫出核心觀點，情議題則可掌握事件見聞、經驗感受、反思體悟的層次抒情表意。

第三個心法是「真情表達」，以自然的文句揉合真實見聞書寫，選取最熟悉的經驗舉例，具體的敘述能使文章更生動，觀點也因此深刻，讓讀者感同身受，便是佳作。