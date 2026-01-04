115學測國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分

115學年大學學科能力測驗將於1月17至19日登場，聯合新聞網即日起一連5天推出「學測衝刺」系列報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

學測國文歷年選考率接近100%，台北市立內湖高中教師張翼鵬表示，國綜解題關鍵是精確地「讀懂」文本，理解閱讀題組背後的作者意圖。作者意圖寄託在文本意旨中，而文本意旨則是由文句推動，因此閱讀的反向工程，就是從推論文句的功用到提取文本意旨，藉此洞察作者的意圖，建議學生考前最後衝刺，可以把握以上觀念「精讀歷屆考古題」以及「重讀15篇選文」。

張翼鵬表示，考古題對焦大考趨勢及難易度，完全能當閱讀練習的素材，建議考生務必要寫近5年考題，且要留意面對不同文體目的，作者鋪排「文句功用」的邏輯也會有所不同，利用考古題精讀時記得進行分類，並且將題幹要求視為邏輯推論的引導。

張翼鵬舉例，如114學測題組杜牧〈赤壁〉與蘇軾〈赤壁賦〉對讀，屬學術論辯類文章，這類文章目的通常是「提出論據」或「反駁前說」，文中小結論提到：「蘇子在賦文開篇所感受到的一派空明飄逸，亦是蘇子自身的延伸」，該句的功用在於「推論辨析」，讀懂這句，就能理解作者的意圖：「風景是蘇軾主觀情感的投射，而非客觀事實。」同為114年的錢乙醫案，目的是找出因果，這類文章的文句多為「定義」或「程序」，閱讀時建議在腦中或試題卷上畫出流程，釐清「因為 A（脾虛），所以 B（補脾）」的邏輯。

再者，建議考生務必重讀15篇古文選，張翼鵬談到，此是「CP值很高」的閱讀材料，除了學習文法，古文是古人在面對生命難題時的解決方案，是亙古不變的生命難題，可連結到當下的生活。閱讀時可嘗試將選文依主題分類，理解古人的「意圖」，同時思考當代議題，如〈燭之武退秦師〉示範了談判策略運用；〈諫逐客書〉與〈出師表〉分別探討多元共融與向上管理；〈鴻門宴〉則是賽局理論與決策失誤的經典教材。

張翼鵬強調，讀15篇古文選不是要學生如大海撈針撈到大考文本，而是讓經典成為解決現代難題的智慧資料庫，即使遇上陌生篇章，一樣可以呼喚同樣的主題進行類比思考。

至於國寫一項，自107國寫分節獨立施測至今試題皆維持兩大題，並側重知性的統整與判斷能力與情意的感受與抒發能力。

國立基隆女中教師洪菁穗分析，知性題考驗學生閱讀引文時能否分析問題、比較差異、歸納重點，進而統整作答，如114學測要求寫出粉絲與公眾人物的「擬社會互動」特徵，屬「定義分析」類型；「比較差異」的題目則如113學測，根據甲、乙文說明「標籤」概念使用於人的正、負面作用。通常問題二將接續前項問題，並要求考生表達立場或看法，如112學測，要求分析福爾摩斯、華生不同的生活態度，並說明自己傾向何種。

洪菁穗也說，情意題較側重「所思」到「所感」的歷程，試題多以語體散文呈現，如生活中的冰箱，花草樹木的氣味再到深海裡的52赫茲鯨魚，寫作時須發揮聯想力，在命題設定的情境中，具體寫出相關經驗或見聞，從而抒發感思與體悟。

洪菁穗表示，國寫作答不外乎三個心法，一是「精準審題」先看清問什麼，無論知性或情意題，首要任務是從問題中圈出關鍵詞，依循提問查閱引文，找出對應的關鍵段落、辨識書寫重點。如111學測知性題樂齡出遊，題目限定在台灣進行，但當年有考生一時不察，將情境轉移到國外，則明顯偏題易失分。

二是「扣題發揮」想清楚寫什麼，洪菁穗說，知性題往往是定義、比較、分析、歸納的簡答題，作答方向明確，只要文句通順加以說明，就容易拿下分數；再者，針對延伸的問題二，則應掌握破題說論點、說明引論據、論證下總結的技巧，寫出核心觀點，情議題則可掌握「事件見聞」、「經驗感受」、「反思體悟」的層次抒情表意。

最後，洪菁穗指出，第三個心法是「真情表達」寫清楚想法，情感表達則貴在真誠，引用名言佳句有畫龍點睛的效果，但一昧堆砌則不如轉化成自己的語氣，以自然的文句揉合真實見聞書寫，選取最熟悉的經驗舉例，具體的敘述能使文章更生動、細節更豐富，觀點也因此深刻。讓讀者感同身受、產生共鳴，便是佳作。