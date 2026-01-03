115學測數學／預測數B考題走向！不追求高強度計算 「這能力」成關鍵

隨著115學年度學科能力測驗即將於1月17日登場，冠博數學團隊一如既往地在考前提供今年學測考題趨勢的預測分析。本篇為分析今年數學B整體的命題走向以及給予考生們的應考準備建議。

命題結構趨穩 題型與難度將延續近年走向

根據近年四年數學B的題型結構、章節分配與整體難易度上，已有較穩定的出題方向結構。幾大面向預期都將延續往年方向。

1.題型配置固定

在題型配置方面，數學B大致會維持單選題7題、多選題5題、選填題5題及混合題3題的出題架構。各大題中的題目由簡到難排序。多選題選項之間的順序及關聯性高，整體作答順序清晰。建議考生實際應試時按照試卷題號順序進行作答即可。

2.重點章節分配

試題的章節分配上，預估將會與去年及前年兩屆試題分配相近。各章節的出題比例預測將維持各章節以及各冊之間較平均的配置。考生們需要比較注意的是，近年來必考且比重高的「函數」與「機率統計」等相關章節題目預期依然會是今年的出題大宗。專屬於數學B獨有範圍的「空間的幾何概念」，預計一樣會有一至二題的出題空間。此外，已經連續兩年出題較少的「數與式」、「直線與圓」兩章節，今年蠻有機會再度登場，可以多加準備。以上幾個重點章節是建議考生們在備考時可以特別著重的部分。

3.運算量下降 概念判讀成關鍵

針對整體難易度，預估今年學測數學B試題依舊會是中偏易的難度架構。題目設計會更著重於基礎數學概念的理解與運用，試題內容取材豐富，多以情境融入試題中。將特別強調考生對於核心觀念以及資訊判讀的能力，而非追求高強度的計算能力。

命題趨勢貼合課綱精神

1.強調「數學閱讀能力」，從題幹中獲取資訊

再進一步觀察命題邏輯，能看出近年來數學B愈發強調「數學閱讀能力」。題幹敘述偏長，考生需先理解題意，從中取得關鍵資訊，而後再進行數學推理。讓作答過程如同「閱讀測驗結合數學思考」。未來僅依靠單一章節、特定公式套用的題型，比重將進一步下降。

2.跨章節整合題仍是主流，素養題不會缺席

符合108課綱核心精神的跨章節整合題型，預期仍會持續出現。相關題目往往結合函數、機率統計、或數據判讀等不同單元，這類題型多以生活情境或實際問題作為背景，表面看似題幹冗長，但核心仍圍繞課綱中的基本概念。重點在於是否能看懂題意、找出關鍵資訊，檢驗考生是否具備整合多重概念並解決問題的能力。

作答策略建議

1.善用資訊與圖表，觀念理解比計算更重要

最後，冠博數學團隊建議，考生在應試時，應依照試卷題目安排作答，確保基本題型得分。面對題幹較長的跨章節整合及素養導向題目時，先別急於計算，應優完整閱讀題意，確保善用並理解題幹中的資訊與圖表，嘗試找出關鍵數學概念後再行作答。