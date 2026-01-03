學科能力測驗17日登場 6日開放查詢考試地點

快訊

中央社／ 台北3日電
大考中心提醒，115學年度學科能力測驗（學測）即將於本月17日到19日連3天舉行，6日將公布應試號碼與考試地點。圖／聯合報系資料照
攸關升大學權益的115學年度學科能力測驗（學測）即將於本月17日到19日連3天舉行，6日將公布應試號碼與考試地點，考生務必上大考中心網站查詢。

學測每年約有12到13萬人應試，是台灣的大型升學考試之一，共有國文、英文、數學A、數學B、社會、自然6考科，其中國文分成綜合能力測驗、寫作能力測驗2節施測，考生可自由選考各考科。

大學入學考試中心日前公布115學年度學測應考提醒，並貼心地將考前注意事項，設計成「勾勾單」，方便考生逐一檢查。其中應試號碼及考試地點，預計於本月6日在大考中心網站公布，考生可到「學科能力測驗試務專區」查詢。

學測剩下2到3周，進入最後衝刺階段，考生除了專注於複習外，也要抽空留意應試規則。大考中心整理了往年最多考生疏忽的6項規定，包括沒有攜帶應試有效證件正本；行動電話沒有「完全關機」；將具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影功能的器具攜帶入座，例如智慧型手錶、無線耳機等。

另外，考試開始鈴聲響起後，一定要在答題卷上簽全名，提前簽或沒簽都會被扣分；考試結束鈴聲「響畢」，要立即停止作答。

學測使用的直尺有嚴格規定，只能有量測用的刻度和數字，不能有其他符號或圓形、橢圓、拋物線等，或是涉及非量測用的數値、數學式。

大考中心也提醒考生，考前最後階段，要注意身體保健及安全，儘量不要出入公共場所。相關資訊可參考大考中心網站。

