學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
倒數兩周就要學測了，許多高三生都在努力衝刺備戰。為了助學測生一臂之力，台大醫學系學生良成自製了一個可以「自動改作文」的網站：墨墨AI作文導師，希望可以幫助學測生在作文拿下高分。
良成在IG上介紹，進入網站後首先要選擇作文題型，有「知性題」和「情意題」，可以選擇用打字或上傳手寫照片，AI讀取作文後，會給出分數和評語，並標示出寫得好的部分，介紹值得學習的作家，讓學生延伸補充學習資料；也會幫忙修改一小段內容，最後還會提供簡單的小題目，讓學生可以立即著手練習。
有問題也可以即時諮詢，還有「常見問題」可以參考詢問，另外點擊網站最上方的標題：「墨墨AI作文導師」，還會出現作文小撇步，有趣又有幫助。
日前良成也更新網站，新增不少功能，現在可以額外輸入引文和題目，並加入「隨機命題」按鈕，可以隨機生成各種題目讓學生練習，作文內容也可以「多圖上傳」，上傳後還可以先檢查有無錯字等等，調整完再送出。
而AI提供的作文解析現在也可以匯出成照片儲存。若對解析有疑問，還可以選擇「討論作文」，和AI進一步互動討論。
