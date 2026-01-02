快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用

聯合新聞網／ 綜合報導
台大醫學生自製AI改作文網站。示意圖／ingimage
台大醫學生自製AI改作文網站。示意圖／ingimage

倒數兩周就要學測了，許多高三生都在努力衝刺備戰。為了助學測生一臂之力，台大醫學系學生良成自製了一個可以「自動改作文」的網站：墨墨AI作文導師，希望可以幫助學測生在作文拿下高分。

⭐2025總回顧

良成在IG上介紹，進入網站後首先要選擇作文題型，有「知性題」和「情意題」，可以選擇用打字或上傳手寫照片，AI讀取作文後，會給出分數和評語，並標示出寫得好的部分，介紹值得學習的作家，讓學生延伸補充學習資料；也會幫忙修改一小段內容，最後還會提供簡單的小題目，讓學生可以立即著手練習。

有問題也可以即時諮詢，還有「常見問題」可以參考詢問，另外點擊網站最上方的標題：「墨墨AI作文導師」，還會出現作文小撇步，有趣又有幫助。

日前良成也更新網站，新增不少功能，現在可以額外輸入引文和題目，並加入「隨機命題」按鈕，可以隨機生成各種題目讓學生練習，作文內容也可以「多圖上傳」，上傳後還可以先檢查有無錯字等等，調整完再送出。

而AI提供的作文解析現在也可以匯出成照片儲存。若對解析有疑問，還可以選擇「討論作文」，和AI進一步互動討論。

台大醫學生自製AI改作文網站。圖／擷取自墨墨AI作文導師
台大醫學生自製AI改作文網站。圖／擷取自墨墨AI作文導師

學測 作文 AI 台大

延伸閱讀

學測倒數！拜文昌、玩諧音哏「抬青蕉」 祝學子考上台清交

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

115學測數學／代數、幾何等單元占7成！解題策略曝：先搶穩拿的、混合題「這樣做」必有分

115學測地理／考前重點一次看！「這些單元」務必熟讀 抓對方向才有分

相關新聞

學測倒數！拜文昌、玩諧音哏「抬青蕉」 祝學子考上台清交

115學年學測將於2026年1月17日至19日登場，學測成績關乎未來的大學生涯，不少高中生全力衝刺，也不忘替自己求個好兆...

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用

倒數兩周就要學測了，許多高三生都在努力衝刺備戰。為了助學測生一臂之力，台大醫學系學生良成自製了一個可以「自動改作文」的網站：墨墨AI作文導師，希望可以幫助學測生在作文拿下高分。

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

115學測數學／代數、幾何等單元占7成！解題策略曝：先搶穩拿的、混合題「這樣做」必有分

考前兩週，念最有效的重點，搶最有利的分數！距離115年學測僅剩最後衝刺時間，為了幫助同學們抓緊重點、全力一搏，我們特別邀請林岳數學團隊執行長－林岳老師…

115學測地理／考前重點一次看！「這些單元」務必熟讀 抓對方向才有分

115年大學學測即將於115年1月17～19日登場，力宇教育特別邀請李威立老師，針對地理科分析學測趨勢，相信只要掌握住幾個大方向和基本觀念…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。