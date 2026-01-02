快訊

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

學測倒數！拜文昌、玩諧音哏「抬青蕉」 祝學子考上台清交

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
常春藤高中校長沈樹林則帶著高三136名考生，到北屯文昌廟祈福誓師，最吸睛的是氣勢驚人的供品陣仗，幾乎「淹沒」了供桌。記者余采瀅／攝影
常春藤高中校長沈樹林則帶著高三136名考生，到北屯文昌廟祈福誓師，最吸睛的是氣勢驚人的供品陣仗，幾乎「淹沒」了供桌。記者余采瀅／攝影

115學年學測將於2026年1月17日至19日登場，學測成績關乎未來的大學生涯，不少高中生全力衝刺，也不忘替自己求個好兆頭。不少學校除了到文昌廟拜文昌帝君，吃包子、粽子，更有抬起巨大的青色香蕉，取諧音祝福學子考上「台清交」。

⭐2025總回顧

台中一中帶著高三學生前往文昌帝君廟參拜，由校長林隆諺等人抬起巨大的青色香蕉，象徵「台清交」的諧音，台中女中高三學生也玩起同樣的諧音哏，輪番「抬青蕉」；文華高中校長黃偉立特地到南投「抬青蕉」，提供香蕉和全校師分享。

常春藤高中校長沈樹林則帶著高三136名考生，到北屯文昌廟祈福誓師，最吸睛的是氣勢驚人的供品陣仗，幾乎「淹沒」了供桌。要讓考生討個好彩頭，供品一籃籃貼滿「金榜題名」、「旗開得勝」、「一舉高中」、「包中金榜」幫考生打氣。

沈樹林說，文昌貢品也吉祥諧音，像是象徵聰明的「蔥」、精打細算的「蒜」、勤奮向學的「芹菜」，「包糕粽（包子、狀元糕、粽子）」三套組，希望為考生博得好采頭；考生並手持裝滿應試文具的「筆袋」，一起在香爐前三圈過火加持。

沈樹林說，114年開始大學多元入學方案變革複雜，很多考科的時間重新調整，115學年的台灣大學醫學系申請入學，取消採計學測英文科成績，改納社會科，「高分思維」已不再是頂尖大學的保證。

惠文高中校長陳建銘指出，入學方案變革複雜，考生要先針對自己理想的大學校系，掌握申請入學採計哪些科目，台大醫科之外，中國醫大的醫學系、牙醫系、馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系也同步調整採計社會科。

陳建銘說，多數頂尖大學校系採計科目不變，醫學系取消採計英文科，並非不重視英文，「英文好」已經是學生普遍的基本能力，全民英檢、多益、托福成績都能當作備審資料，醫學系加強社會領域用意是重視公民素養。

文華高中校長黃偉立與家長會榮譽會長林子棋賢伉儷，今天下午親自到台中女中文教基金會陳昭舒董事長的祖厝「抬青蕉」，取諧音祝福學子考上「台清交」。圖／文華高中家長會榮譽會長林子棋提供
文華高中校長黃偉立與家長會榮譽會長林子棋賢伉儷，今天下午親自到台中女中文教基金會陳昭舒董事長的祖厝「抬青蕉」，取諧音祝福學子考上「台清交」。圖／文華高中家長會榮譽會長林子棋提供

醫學 英文科 學測

延伸閱讀

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

115學測數學／代數、幾何等單元占7成！解題策略曝：先搶穩拿的、混合題「這樣做」必有分

台北跨年演出到一半突然吃香蕉！荒唐畫面曝光 美秀集團回應了

香蕉大阪穿背心模仿跑跑人挨酸「丟臉到國外」　本人高 EQ 回擊掀熱議

相關新聞

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

學測倒數！拜文昌、玩諧音哏「抬青蕉」 祝學子考上台清交

115學年學測將於2026年1月17日至19日登場，學測成績關乎未來的大學生涯，不少高中生全力衝刺，也不忘替自己求個好兆...

115學測數學／代數、幾何等單元占7成！解題策略曝：先搶穩拿的、混合題「這樣做」必有分

考前兩週，念最有效的重點，搶最有利的分數！距離115年學測僅剩最後衝刺時間，為了幫助同學們抓緊重點、全力一搏，我們特別邀請林岳數學團隊執行長－林岳老師…

115學測地理／考前重點一次看！「這些單元」務必熟讀 抓對方向才有分

115年大學學測即將於115年1月17～19日登場，力宇教育特別邀請李威立老師，針對地理科分析學測趨勢，相信只要掌握住幾個大方向和基本觀念…

115學測數學／幾乎年年考！數A靠「這些章節」搶分 混合題結構、出題方向預測

學測將至，有些學生摩拳擦掌準備大展身手，有些學生一籌莫展看到題目就腦袋一片死寂。讓我用數學與 您討論學測數A考題的走勢跟題型…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。