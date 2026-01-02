學測倒數！拜文昌、玩諧音哏「抬青蕉」 祝學子考上台清交
115學年學測將於2026年1月17日至19日登場，學測成績關乎未來的大學生涯，不少高中生全力衝刺，也不忘替自己求個好兆頭。不少學校除了到文昌廟拜文昌帝君，吃包子、粽子，更有抬起巨大的青色香蕉，取諧音祝福學子考上「台清交」。
台中一中帶著高三學生前往文昌帝君廟參拜，由校長林隆諺等人抬起巨大的青色香蕉，象徵「台清交」的諧音，台中女中高三學生也玩起同樣的諧音哏，輪番「抬青蕉」；文華高中校長黃偉立特地到南投「抬青蕉」，提供香蕉和全校師分享。
常春藤高中校長沈樹林則帶著高三136名考生，到北屯文昌廟祈福誓師，最吸睛的是氣勢驚人的供品陣仗，幾乎「淹沒」了供桌。要讓考生討個好彩頭，供品一籃籃貼滿「金榜題名」、「旗開得勝」、「一舉高中」、「包中金榜」幫考生打氣。
沈樹林說，文昌貢品也吉祥諧音，像是象徵聰明的「蔥」、精打細算的「蒜」、勤奮向學的「芹菜」，「包糕粽（包子、狀元糕、粽子）」三套組，希望為考生博得好采頭；考生並手持裝滿應試文具的「筆袋」，一起在香爐前三圈過火加持。
沈樹林說，114年開始大學多元入學方案變革複雜，很多考科的時間重新調整，115學年的台灣大學醫學系申請入學，取消採計學測英文科成績，改納社會科，「高分思維」已不再是頂尖大學的保證。
惠文高中校長陳建銘指出，入學方案變革複雜，考生要先針對自己理想的大學校系，掌握申請入學採計哪些科目，台大醫科之外，中國醫大的醫學系、牙醫系、馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系也同步調整採計社會科。
陳建銘說，多數頂尖大學校系採計科目不變，醫學系取消採計英文科，並非不重視英文，「英文好」已經是學生普遍的基本能力，全民英檢、多益、托福成績都能當作備審資料，醫學系加強社會領域用意是重視公民素養。
