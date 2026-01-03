快訊

川普才預告出手！委內瑞拉連環爆炸停電「窗戶都在震」飛機低空飛過

台灣人也有！一杯黃湯下肚就臉紅 「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

綠委擬提案將兩岸條例改為「兩國」 陸委會說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

115學測自然／化學出題脈絡揭密！「這些概念」掌握精確 手寫評分嚴謹成備考關鍵

聯合新聞網／ 力宇教育、王宇化學團隊
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

隨著新課綱學測邁入第五屆，學測自然中化學科的命題脈絡已趨於穩定。綜合近年學測與試辦考試可發現，命題不再單純追求繁瑣計算，而是著重考生是否真正理解化學概念、能否正確判讀圖表，並清楚表達推論過程。對即將應試的考生而言，準備方向其實已相當明朗。王宇化學團隊的老師提供考生下列幾點考前衝刺備考建議：

⭐2025總回顧

一、選修概念自然下放，有機結構判讀成關鍵

近年試題顯示，部分原屬選修化學的概念，已融入學測考題。其中最具代表性的，便是有機化學的結構判讀能力。題目不再僅限於文字描述，而是要求考生直接理解鍵線式，並據此判斷分子結構與性質。此外，常見有機物的官能基特性，例如醇類、酮類與其溶解度關係，也成為跨章節題組的常見素材。

在實驗概念方面，物質分離相關題型亦逐漸受到重視。再結晶、層析等操作，不再只是課本中的名詞解釋，而是以實驗情境呈現，檢視考生是否真正理解其原理與操作邏輯。整體而言，命題趨勢並非刻意提高難度，而是更強調知識能否靈活運用於實際情境。

二、必修基本盤穩定，勝負往往出在觀念細節

相較於創新題型，真正佔據得分主力的仍是必修範圍中的核心概念，包括相圖、週期律、化學鍵與酸鹼反應等。這類題目在計算上通常不複雜，但考生常因觀念模糊或判斷不夠精確而失分。

以相圖為例，常考特定溫壓下的物質狀態或三相共存情形；酸鹼相關題目則偏向指示劑變色範圍與酸鹼性的判斷。這些題型的共通點在於考的是觀念的精確度，而非臨場的解題技巧。

三、魔鬼藏在細節裡，混合題評分標準不容忽視

不少考生容易忽略的是：學測中的混合題（手寫題）評分標準相當嚴謹。依據大考中心公布的評分規範，關鍵化學名詞若表述不完整，如反應類型「氧化還原反應」寫成「氧化反應」或「還原反應」，或反應式係數未依題意化為最簡整數比，即使整體觀念正確，也往往只能獲得部分分數。

因此，考前詳閱歷屆評分標準，理解「如何寫才能得滿分」，已成為備考的重要一環。這不僅是化學知識的展現，更是科學表達與溝通能力的測驗。

四、時事只是包裝，圖表判讀才是核心能力

新課綱命題時，常會引用期刊研究或先進材料相關議題作為題材背景，但題目真正關注的，並非考生是否熟悉該研究內容，而是能否從題目提供的數據與圖表中，擷取關鍵資訊並進行合理推論。與其焦慮地補充大量課外知識，不如透過歷屆試題練習圖表閱讀與證據推論能力，反而更具實際效益。

整體而言，學測化學已進入命題成熟期，考試方向清楚且可預期。只要穩固必修核心概念，補強有機化學與實驗相關的延伸能力，並熟悉混合題的作答與評分規範，考生無須過度焦慮追逐偏難怪題。回歸課本、穩紮穩打，將是最有效的致勝策略。

延伸資訊

【Ai學霸-小中高數位學習平台】高中化學(全)適用高一

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10253

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

力宇教育

https://www.leadu-edu.com

115學測 自然科 化學科 考題 力宇教育

力宇教育

追蹤

相關新聞

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

115學測數學／預測數B考題走向！不追求高強度計算 「這能力」成關鍵

隨著115學年度學科能力測驗即將於1月17日登場，冠博數學團隊一如既往地在考前提供今年學測考題趨勢的預測分析。本篇為分析今年數學B整體的命題走向以及給予考生們的應考準備建議。

115學測自然／化學出題脈絡揭密！「這些概念」掌握精確 手寫評分嚴謹成備考關鍵

隨著新課綱學測邁入第五屆，學測自然中化學科的命題脈絡已趨於穩定。綜合近年學測與試辦考試可發現，命題不再單純追求繁瑣計算，而是著重考生是否真正理解化學概念…

學科能力測驗17日登場 6日開放查詢考試地點

攸關升大學權益的115學年度學科能力測驗（學測）即將於本月17日到19日連3天舉行，6日將公布應試號碼與考試地點，考生務...

學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用

倒數兩周就要學測了，許多高三生都在努力衝刺備戰。為了助學測生一臂之力，台大醫學系學生良成自製了一個可以「自動改作文」的網站：墨墨AI作文導師，希望可以幫助學測生在作文拿下高分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。