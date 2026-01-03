115學測自然／化學出題脈絡揭密！「這些概念」掌握精確 手寫評分嚴謹成備考關鍵

隨著新課綱學測邁入第五屆，學測自然中化學科的命題脈絡已趨於穩定。綜合近年學測與試辦考試可發現，命題不再單純追求繁瑣計算，而是著重考生是否真正理解化學概念、能否正確判讀圖表，並清楚表達推論過程。對即將應試的考生而言，準備方向其實已相當明朗。王宇化學團隊的老師提供考生下列幾點考前衝刺備考建議：

一、選修概念自然下放，有機結構判讀成關鍵

近年試題顯示，部分原屬選修化學的概念，已融入學測考題。其中最具代表性的，便是有機化學的結構判讀能力。題目不再僅限於文字描述，而是要求考生直接理解鍵線式，並據此判斷分子結構與性質。此外，常見有機物的官能基特性，例如醇類、酮類與其溶解度關係，也成為跨章節題組的常見素材。

在實驗概念方面，物質分離相關題型亦逐漸受到重視。再結晶、層析等操作，不再只是課本中的名詞解釋，而是以實驗情境呈現，檢視考生是否真正理解其原理與操作邏輯。整體而言，命題趨勢並非刻意提高難度，而是更強調知識能否靈活運用於實際情境。

二、必修基本盤穩定，勝負往往出在觀念細節

相較於創新題型，真正佔據得分主力的仍是必修範圍中的核心概念，包括相圖、週期律、化學鍵與酸鹼反應等。這類題目在計算上通常不複雜，但考生常因觀念模糊或判斷不夠精確而失分。

以相圖為例，常考特定溫壓下的物質狀態或三相共存情形；酸鹼相關題目則偏向指示劑變色範圍與酸鹼性的判斷。這些題型的共通點在於考的是觀念的精確度，而非臨場的解題技巧。

三、魔鬼藏在細節裡，混合題評分標準不容忽視

不少考生容易忽略的是：學測中的混合題（手寫題）評分標準相當嚴謹。依據大考中心公布的評分規範，關鍵化學名詞若表述不完整，如反應類型「氧化還原反應」寫成「氧化反應」或「還原反應」，或反應式係數未依題意化為最簡整數比，即使整體觀念正確，也往往只能獲得部分分數。

因此，考前詳閱歷屆評分標準，理解「如何寫才能得滿分」，已成為備考的重要一環。這不僅是化學知識的展現，更是科學表達與溝通能力的測驗。

四、時事只是包裝，圖表判讀才是核心能力

新課綱命題時，常會引用期刊研究或先進材料相關議題作為題材背景，但題目真正關注的，並非考生是否熟悉該研究內容，而是能否從題目提供的數據與圖表中，擷取關鍵資訊並進行合理推論。與其焦慮地補充大量課外知識，不如透過歷屆試題練習圖表閱讀與證據推論能力，反而更具實際效益。

整體而言，學測化學已進入命題成熟期，考試方向清楚且可預期。只要穩固必修核心概念，補強有機化學與實驗相關的延伸能力，並熟悉混合題的作答與評分規範，考生無須過度焦慮追逐偏難怪題。回歸課本、穩紮穩打，將是最有效的致勝策略。