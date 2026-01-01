115學測數學／代數、幾何等單元占7成！解題策略曝：先搶穩拿的、混合題「這樣做」必有分
考前兩週，念最有效的重點，搶最有利的分數！距離115年學測僅剩最後衝刺時間，為了幫助同學們抓緊重點、全力一搏，我們特別邀請林岳數學團隊執行長－林岳老師，為大家建立數學科應試準則。
（一）先搶大單元
代數：多項式、指數對數、矩陣
幾何：直線與圓、平面向量、空間向量
其他：三角比、三角函數、機率
雖然學測考題原則上章章命題，但總量上這些單元占分至少7成，讀書時間緊迫，不論程度如何，一定要演練各章重點。
（二）解題新趨勢
1. 建立優秀搶分策略：
數學科雖無過長的長文題，但基本題減少、計算量增加。切記：別依序死守，要彈性進攻。先搶穩拿分的，再攻繁瑣的，最後才處理沒把握的，這樣才能在時間壓力下發揮最大實力！
2. 混合題一定可得分：
最後三題的「混合題」是新課綱學測的重頭戲。這類題型通常由淺入深、跨單元整合。千萬別被長題目嚇到！只要耐著性子認真讀題，即便無法完全解出，也要試著寫下邏輯步驟，絕不放棄任何拿「部分分數」的機會。每一分，都是勝出的關鍵！
3. 跨章節考題必增加：
近年學測前17題中，跨章節命題已成常態，這類題目不單挑戰你的解題技術，更考驗你的閱讀理解力。面對橫跨2到3個章節的綜合題，別急著套公式，先讀懂題意、拆解資訊，才能看穿隱藏在文字背後的數學本質。
4. 注意數B特有單元：
一般同學大概以僅考數A或跨考數A + B較多，跨考或專攻數B的同學請注意！這些考點與數A差異最大，也是命題的熱門區塊：
指數對數：連續複利搭配等比級數
平面上的比例：單點透視、黃金比例
空間向量：地球經緯度、大圓航線
圓錐截痕：直圓錐與平面相截的各種情形
（三）攻略總衝刺
1. 大考出現「原創型考題」是必然的。這些題目披著生活化的外衣（如時事、科學、金融），但核心依然是你學過的數學。「沒看過」是正常的，別被長敘述嚇到，冷靜讀完，解題關鍵就在題目中！
2. 重點熟讀＋考題演練＋錯題訂正：以這三招搭配使用，保證超有效！
同學們依照林岳老師的複習規劃來認真執行，必可考出理想成績！
