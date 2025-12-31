115學測地理／考前重點一次看！「這些單元」務必熟讀 抓對方向才有分

快訊

115年大學學測即將於115年1月17～19日登場，力宇教育特別邀請李威立老師，針對地理科分析學測趨勢，相信只要掌握住幾個大方向和基本觀念，要拿到分數絕不是難事！

⭐2025總回顧

圖表題是出題重點 整理因果關係、概念相關以應付手寫題

地理學測必考包括：高一「通論地理」的氣候、地形、產業；近年來，地圖、GIS的比重仍多。高二「區域地理」中，東北亞（臺灣、中國、日本、韓國）務必熟讀，考題比例每年都不低；世界要分成經濟板塊，以核心─半邊陲─邊陲來看，歐洲、美國、日本為首，這幾課務必熟讀；其他在該經濟板塊下的小區域，就必須注意與為首的國家之關係，例如：中南美洲和美國的互動、東南亞和日本的互動。

另外，圖表題仍是近年的出題重點，考生務必把課程有提過的圖表看懂，並能解釋出其中的意義；雖然都是單選題，但是有些題目是問有幾項正確或錯誤，其實就是多重選擇題的改版，學生若觀念不清，也不容易用刪去法得到答案。建議考生可以多從歷屆考題中練習，並加以訂正錯誤選項。

至於手寫題部分，學測開始測驗手寫題目是從新課綱開始，歷屆考題不多，建議考生多把課文中的因果關係、概念相關、邏輯可類推的部分多做整理，以方便應考時有材料可以書寫作答。

最後在時事題部分，區域地理部分必須注意和時事的搭配，但重要觀念仍然出自於通論部分，考生不用過於緊張。

掌握以上重點，考前2周好好衝刺，相信考生必能拿下理想的成績唷！

