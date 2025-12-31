115學測地理／考前重點一次看！「這些單元」務必熟讀 抓對方向才有分
115年大學學測即將於115年1月17～19日登場，力宇教育特別邀請李威立老師，針對地理科分析學測趨勢，相信只要掌握住幾個大方向和基本觀念，要拿到分數絕不是難事！
⭐2025總回顧
圖表題是出題重點 整理因果關係、概念相關以應付手寫題
地理學測必考包括：高一「通論地理」的氣候、地形、產業；近年來，地圖、GIS的比重仍多。高二「區域地理」中，東北亞（臺灣、中國、日本、韓國）務必熟讀，考題比例每年都不低；世界要分成經濟板塊，以核心─半邊陲─邊陲來看，歐洲、美國、日本為首，這幾課務必熟讀；其他在該經濟板塊下的小區域，就必須注意與為首的國家之關係，例如：中南美洲和美國的互動、東南亞和日本的互動。
另外，圖表題仍是近年的出題重點，考生務必把課程有提過的圖表看懂，並能解釋出其中的意義；雖然都是單選題，但是有些題目是問有幾項正確或錯誤，其實就是多重選擇題的改版，學生若觀念不清，也不容易用刪去法得到答案。建議考生可以多從歷屆考題中練習，並加以訂正錯誤選項。
至於手寫題部分，學測開始測驗手寫題目是從新課綱開始，歷屆考題不多，建議考生多把課文中的因果關係、概念相關、邏輯可類推的部分多做整理，以方便應考時有材料可以書寫作答。
最後在時事題部分，區域地理部分必須注意和時事的搭配，但重要觀念仍然出自於通論部分，考生不用過於緊張。
掌握以上重點，考前2周好好衝刺，相信考生必能拿下理想的成績唷！
延伸資訊：
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹/試讀申請
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai學霸名師團隊介紹】
https://www.ai-dux.com/hot?type=6
更多升學資訊看這裡
【力宇教育】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言