115學測數學／幾乎年年考！數A靠「這些章節」搶分 混合題結構、出題方向預測
學測將至，有些學生摩拳擦掌準備大展身手，有些學生一籌莫展看到題目就腦袋一片死寂。讓我用數學與您討論學測數A考題的走勢跟題型，讓您從從容容、游刃有餘。
⭐2025總回顧
數A的核心集中在空間感、函數應用與向量。以下是近十年出現比率最高的前15種題型分布（估計比率）：
|排名
|單元分冊
|核心題型描述
|出現比率 (估)
|1
|第三冊：平面向量
|向量內積、正射影、線性組合的分點公式
|9.5%
|2
|第四冊：空間向量
|空間中的平面方程式、內積與夾角計算
|9.0%
|3
|第二冊：三角函數
|正弦/餘弦定理的幾何應用、三角測量
|8.5%
|4
|第四冊：矩陣
|二階線性變換（旋轉、鏡射）、矩陣乘法
|8.0%
|5
|第一冊：多項式函數
|餘式定理、高次不等式、多項式圖形特徵
|7.5%
|6
|第一冊：指對數函數
|對數首數尾數（科學記號）、指對數方程應用
|7.0%
|7
|第四冊：空間中的直線
|兩直線關係（歪斜線）、點到直線距離
|6.5%
|8
|第三冊：三角函數圖形
|正弦波幅、週期與平移、疊合公式
|6.0%
|9
|第二冊：排列組合
|條件限制下的排列、重複組合
|5.5%
|10
|第二冊：機率
|條件機率與貝氏定理
|5.0%
|11
|第一冊：直線與圓
|圓的切線方程式、圓與直線的關係
|4.5%
|12
|第三冊：指對數應用
|常用對數與成長率（複利模型）
|4.0%
|13
|第二冊：數據分析
|相關係數與迴歸直線的變動
|3.5%
|14
|第一冊：數與式
|絕對值不等式、算幾不等式
|3.0%
|15
|第四冊：機率統計
|期望值（數 A 專攻）與二項分布
|2.5%
從上述比例的分佈可以對數學不知所措的學生，來個出題「高比例」的搶分大作戰。尤其是指數、三次函數的對稱中心應用、三角函數的正餘弦疊合公式、向量線性組合與拆解，個人更是認為年年出年年考。應該把這些章節的內容、公式跟知識點熟記並且熟練應用。
如果我們再把時間拉近到近三年（112-114）必考冊別與單元
空間與向量的絕對統治：
• 第四冊「空間中的平面與直線」：幾乎每年必考兩題以上。數 A 考生必須熟練歪斜線與空間投影。
• 平面向量的線性組合：結合幾何圖形判斷係數大小。
矩陣的幾何意義：
• 這兩年特別愛考矩陣變換後的面積變化（Det），以及旋轉、鏡射矩陣的性質。
三角函數的幾何化：
• 不再只是代數運算，而是給定一個複雜圖形（圓內接多邊形等），要求使用正餘弦定理解題。
指對數的素養應用：
• 通常結合生活情境（如地震震級、音量、人口增長）考對數計算。
淺談混合題
學測數A的「混合題」（通常是第 18-20 題，約佔 15 分）是整份考卷的「壓軸」，也是展現數A與數B鑑別度的關鍵戰場。
分析111至114年的考題，我們可以歸納出三大核心出題方向與一個解題結構規律。掌握這些，你在面對混合題時就不會慌張。
一、「空間幾何」的坐標化能力
這是數A最愛考的題型。題目通常會給一個立體圖形（金字塔、正四面體、甚至是不規則的多面體），要求你分析其中的長度、角度或面積。
出題模式：
• 第一小題（選填）：通常是很簡單的幾何性質判斷。
• 第二小題（非選）：要求你自行建立 (x, y, z) 空間坐標系，將幾何圖形轉化為「點」與「向量」。
• 第三小題（非選）：利用坐標算出的向量，進行內積運算求夾角，或是用外積求法向量。
關鍵能力： 你必須要能「無中生有」地畫出(x, y, z) 軸，並正確寫出頂點坐標。
二、「三角函數」與「向量」的結合（幾何推論）
這類題目通常不給坐標，而是給定邊長關係或角度，要求利用正餘弦定理搭配向量內積來解題。
出題模式：
• 常結合「圓」或「摺紙問題」。
• 要求證明某兩線段垂直（即證明內積為 0）。
• 利用向量的分點公式來推導面積比。
關鍵能力： 要習慣在沒有坐標的情況下，利用 “向量平方” 展開來處理長度問題。
三、「函數圖形」的掃描與極值（數形結合）
這在111年考過，雖然近兩年偏向空間，但仍是數 A 的潛在熱點。題目會涉及直線與多項式函數圖形的交點變化。
出題模式：
• 一條直線在坐標平面上移動（掃描），問你何時切於函數圖形、何時有三個交點。
• 這類題目在大學端視為微積分的前導觀念（切線斜率）。
關鍵能力： 對圖形的「特徵點」（頂點、反曲點、切點）要有高度敏感度。
混合題解題結構規律：鷹架理論
混合題的設計非常有層次，通常遵循「引導-應用-推廣」的邏輯：
1. 第一小題（單選/填充）：是「提示」不是獨立題
• 這題通常最簡單。請注意：這題的答案或觀念，絕對是後面兩題的解題鑰匙！
• 如果你在做第二小題卡住，請回頭看第一小題算出了什麼（例如算出某個邊長、某個角度），那個數據一定會用到。
2. 非選題的評分重點：溝通與邏輯
• 數A的非選題不只看答案，更看「過程」。
• 必殺技： 即使算不出來，也要用文字寫出你的思路。
▪ 例如：「設 P 點坐標為 (t, 2t, 0)，因 P在平面 E 上，代入方程式...」
▪ 光是寫出這個「假設」與「代入」的動作，通常就能拿到 1~2 分的墨水分。
115學測混合題預測
綜合這幾年的趨勢，數A混合題極大機率會鎖定在以下兩個單元之一：
1. 矩陣變換的幾何題：
• 目前混合題還沒大規模考過矩陣（大多在填充出），但這是數 A 獨有單元。
• 預測方向： 給一個圖形，經過線性變換（旋轉+伸縮）後，問面積改變多少？或是變換後的點在哪裡？並要求畫出變換後的圖形。
2. 空間中的平面與直線（歪斜/投影）：
• 這是萬年不敗款。
• 預測方向： 結合「光線投影」或「最短距離」。例如：求歪斜線公垂線段的兩端點坐標。
混合題其實是「披著狼皮的羊」，看似很難其實它有邏輯性、有引導、有步驟，只要你不怕繁瑣的文字敘述，按部就班通常比前面的多選題還容易拿分！
看完內文，我想您更知道從哪個單元開始搶分，一分一分拿，穩扎穩打別慌張才是致勝關鍵，祝您數A分數大展鴻圖，所向披靡。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言