快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

彰中生創品牌、鹿角蕨賣海外 特殊專長錄取台大農藝系

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化高中學生在多元入學「特殊選才」舞台大放異彩，目前已錄取國立大學17人，創下歷年新高，其中5人錄取台灣大學。記者林敬家／攝影
彰化高中學生在多元入學「特殊選才」舞台大放異彩，目前已錄取國立大學17人，創下歷年新高，其中5人錄取台灣大學。記者林敬家／攝影

彰化高中學生在多元入學「特殊選才」舞台大放異彩，從房間變成植物實驗室的高三生李宗錥，到以家族稻米事業為研究題材的黃金麟，兩人憑藉自主學習與專業實作，成功錄取台大農藝與農經相關科系。

⭐2025總回顧

今年度大學多元入學「特殊選才」管道陸續放榜，彰化高中目前已錄取國立大學17人，創下歷年新高，其中5人錄取台灣大學，包括有張沅宸錄取財務金融系、黃金麟錄取農業經濟系、李宗錥錄取農藝學系、蕭柏匀錄取生命科學系、許哲榮錄取數學系。

李宗錥從國中開始種鹿角蕨，他說，起初種在自己房間，但因濕氣重、棉被太重，他搬出房間作為種植室，家裡也陸續清出倉庫供他種植。他從孢繁殖、介質選擇到環境調控都自行摸索，一開始就選種困難的細菌鹿角蕨，並嘗試在社團裡販售，靠著收益，他投資冷氣等設備，近年連家人都加入協助種植。

李宗錥還成立了自己的品牌「木子鹿育苗場」將繁殖的鹿角蕨產品銷售至海外，高中時期就走向農藝專業之路，最終錄取台大、興大農藝系。

彰中高三生黃金麟則透過特殊選才錄取台大農經系。他說，家中經營稻穀乾燥廠，他發表的小論文探討稻米的一生，除了介紹稻米生產鏈，也分析台灣加入WTO對農業的影響，並比較青農與老農的經營差異。他指出，傳統農業仍需透過理論與專業解決問題，希望能用學術角度讓家裡打造一條龍管理，協助振興地方稻米產業。

彰化高中校長王延煌說，學校重視學生適性發展與自主學習，提供豐富課程資源、專業教師輔導及多元實作機會，校內完善的學習環境與輔導機制，使學生能穩健累積能力、從容銜接大學與未來職涯，持續在各領域展現卓越表現。

彰化高中學生在多元入學「特殊選才」舞台大放異彩，張沅宸（左一）、黃金麟（左二）李宗錥（中）、 蕭柏匀（右二）、許哲榮（右一）都錄取台灣大學。圖／彰中提供
彰化高中學生在多元入學「特殊選才」舞台大放異彩，張沅宸（左一）、黃金麟（左二）李宗錥（中）、 蕭柏匀（右二）、許哲榮（右一）都錄取台灣大學。圖／彰中提供
彰化高中高三生李宗錥透過多元入學「特殊選才」錄取台大農藝系。記者林敬家／攝影
彰化高中高三生李宗錥透過多元入學「特殊選才」錄取台大農藝系。記者林敬家／攝影

台大 稻米 彰化

延伸閱讀

陳駿季：稻米自給率100% 庫存高於3個月消費量

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課　開放全台學生、社會人士選讀

台南好米季開幕 後壁稻香健走推廣米食

影／他見義勇為卻被砍死 新竹高三生赴北車致意：英雄辛苦了

相關新聞

維持在校前1%！父病故家中有人身障需照顧 他不畏逆境上台大電機

就讀台南後壁高中的林勇杉家中成員多有身心障礙疾病，父親更於求學時期離世，他不畏逆境力爭上游求學，以一般的社區高中生錄取台...

彰中生創品牌、鹿角蕨賣海外 特殊專長錄取台大農藝系

彰化高中學生在多元入學「特殊選才」舞台大放異彩，從房間變成植物實驗室的高三生李宗錥，到以家族稻米事業為研究題材的黃金麟，...

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

模稜兩可怎麼拼？巨城小編神回覆歪樓英文考題 新竹人秒答：這題我會

近日社群平台出現一則原本為學測生設計的英文單字練習，卻因留言區「Big City遠東巨城購物中心」小編的神回覆，意外吸引大量網友朝聖...

英聽二試 A、B級占比創新高

一一五學年英聽第二次考試成績公布，計二萬七八○四人報考，缺考率百分之十一。若考生兩次英聽均報考，升學時成績可擇優使用，其...

115學年3校學士後醫招生 中山、清華、中興各提供30名公費生名額

衛福部重點科別培育公費醫師制度計畫，原本預計於今年到期，約10所大專校院受影響，衛福部今年9月拍板續辦計畫，規畫9校醫學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。