彰中生創品牌、鹿角蕨賣海外 特殊專長錄取台大農藝系

彰化高中學生在多元入學「特殊選才」舞台大放異彩，從房間變成植物實驗室的高三生李宗錥，到以家族稻米事業為研究題材的黃金麟，兩人憑藉自主學習與專業實作，成功錄取台大農藝與農經相關科系。

今年度大學多元入學「特殊選才」管道陸續放榜，彰化高中目前已錄取國立大學17人，創下歷年新高，其中5人錄取台灣大學，包括有張沅宸錄取財務金融系、黃金麟錄取農業經濟系、李宗錥錄取農藝學系、蕭柏匀錄取生命科學系、許哲榮錄取數學系。

李宗錥從國中開始種鹿角蕨，他說，起初種在自己房間，但因濕氣重、棉被太重，他搬出房間作為種植室，家裡也陸續清出倉庫供他種植。他從孢繁殖、介質選擇到環境調控都自行摸索，一開始就選種困難的細菌鹿角蕨，並嘗試在社團裡販售，靠著收益，他投資冷氣等設備，近年連家人都加入協助種植。

李宗錥還成立了自己的品牌「木子鹿育苗場」將繁殖的鹿角蕨產品銷售至海外，高中時期就走向農藝專業之路，最終錄取台大、興大農藝系。

彰中高三生黃金麟則透過特殊選才錄取台大農經系。他說，家中經營稻穀乾燥廠，他發表的小論文探討稻米的一生，除了介紹稻米生產鏈，也分析台灣加入WTO對農業的影響，並比較青農與老農的經營差異。他指出，傳統農業仍需透過理論與專業解決問題，希望能用學術角度讓家裡打造一條龍管理，協助振興地方稻米產業。

彰化高中校長王延煌說，學校重視學生適性發展與自主學習，提供豐富課程資源、專業教師輔導及多元實作機會，校內完善的學習環境與輔導機制，使學生能穩健累積能力、從容銜接大學與未來職涯，持續在各領域展現卓越表現。 彰化高中學生在多元入學「特殊選才」舞台大放異彩，張沅宸（左一）、黃金麟（左二）李宗錥（中）、 蕭柏匀（右二）、許哲榮（右一）都錄取台灣大學。圖／彰中提供 彰化高中高三生李宗錥透過多元入學「特殊選才」錄取台大農藝系。記者林敬家／攝影

商品推薦