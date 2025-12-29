115學測國文／讓考生精準出擊！解構「黃金備戰三角」命題邏輯 這題型佔比最高

學測將近，時間有限，此刻千萬別再盲目刷題！從命題邏輯出發，教考生如何用最少的時間，建立最強的語文戰鬥力！鑑往知來，本文針對111至114學年度學測國文（國綜）試題進行深度分析。闡述傳統的「記憶型」題目（如單純考字音字形、成語填充）佔比極低，取而代之的是大量的閱讀理解與邏輯推論。以下依各類題型逐條解析：

題型分類 佔比 特色描述 國學常識 < 5% 1. 幾乎不再考死背的流變史，而是考「對於 文學 現象的理解」或「應用」。 2. 問題在於學生自己讀的話根本不知道「重點」是哪些，坊間參考書又補充的太細太雜，既不知道哪些是真正該會的，又無法判斷哪些該刪減跳過，整體投報比太低，導致很多學生根本放棄不念， 3. 建議優先讀近年歷屆試題，題幹中出現的「關鍵字」就是學測真正用得到的「觀念」！也就是說：重點固定就是那些，歷屆題沒考的就不用會，如果近十年歷屆試題都沒考過的卻出現在參考書中的，就是可以拋棄的「雜質」。然後，就會發現真正需要會通的觀念，往往早就已經出現在課本裡了，只是從來沒動腦思考過而已！ 基礎語文知識 < 10% 1. 通常不單獨出題，而是融入閱讀題幹中辨析。 2. 字音、字形、成語、文法幾乎九成以上都從15篇核心古文的課本注釋中出題。 3. 這部分屬於「絕對的有看有分」，卻也是絕大部分學生最不願意下的基本功；而寧願臨場「憑印象」、「二創翻譯」、「我以為……」的賭些虛無縹緲的所謂「語感」。因此，這部分最後往往決定了國文分數「上限」的關鍵少數！ 混合題 20% - 25% 1. 新制核心，包含手寫與選擇，要求精確擷取訊息並用限字數文字作答。 2. 目的在考驗「歸納」與「精確表達」。答案一定要從文章中找到「關鍵詞」，並依照題目要求的字數進行刪減重組。嚴禁直接抄寫一大段，需學會精簡與換句話說。 3. 比如題目配4分，限定40字內完成，表示平均每10字就應該由一個關鍵字組合成句。雖然依大考中心最後所發佈的參考答案來看，配分未必如此精準，但關鍵是考生臨場答題時近乎「開盲盒」，根本不確定哪些該寫、哪些有用，上述方法可以有效提升尋找關鍵訊息的速度，並判斷哪些會是合理的答案。 閱讀理解 65% - 70% 1. 包含單選與多選。決勝關鍵在於白話文（科普、散文、評論）與 文言文 的「雙文本」對讀。雖然閱讀量大增，但「核心15篇」依然是考試中唯一的「已知範圍」，考法已從「翻譯記憶」轉向「比較應用」，且近兩年明顯看得出來出題方式有意的以課文直接或相關文本來延伸出題。 2. 雙文本對讀（A文 vs. B文）：

(1) 邏輯：

通常一篇是核心古文，另一篇是現代評論或另一篇古文。

(2) 技巧：

運用「文氏圖」思維，找出兩篇文章的「交集」（共同觀點）與「差集」（相異觀點）。 3. 圖表與跨領域題（素養題）：

(1) 邏輯：

不要被龐大的資訊嚇到。先看「標題」和「X、Y軸單位」。

(2) 技巧： 答案通常就在圖表細節裡，考的是「轉譯能力」（把圖變成文字，或把文字變成圖）。 4. 延伸相關（進階題 - 命題主流）：這是近年的主要考法，將核心古文作為「比較基準」或「背景知識」。

(1) 主題式對讀：

以核心古文為基準，搭配現代散文。例如：考《赤壁賦》對於「水月」的看法，搭配一篇現代散文談論「永恆與瞬間」。

(2) 寫作手法分析：

考文學技巧的遷移。例如：考《項脊軒志》的「以物寄情」手法，搭配一篇現代作家寫「阿嬤的舊物」。

(3) 熱門課文趨勢（111-114觀察）：

a. 高頻率出現：

《赤壁賦》、《燭之武退秦師》、《大同與小康》、《鹿港乘桴記》、《畫菊自序》。

b. 思想流派：

先秦諸子（孔孟荀韓非老莊）的思想比較，常與現代社會議題（管理、法律、環保）結合。

綜上所述，針對學測國文現在的出題邏輯，可以理出一條清晰的準備脈落，考生在「看書」之前，務必有所釐清理解，才能有效複習、事半功倍！

一、核心15篇：從「翻譯」轉向「圖解架構」

1. 策略：不要只會逐字翻譯。針對每一篇核心古文，整理出它的「寫作脈絡」、「核心問題」、「作者觀點」以及「重要修辭」。

2. 目的：考試時看到它，能瞬間反應其主旨，將時間留給另一篇陌生的文章。

二、閱讀訓練：訓練「擷取」與「摘要」

1. 長文閱讀：練習閱讀超過1000字的長文，並在讀完後試著用一句話講完主旨。

2. 混合題專練：練習在文中「圈選關鍵字」。看到問題後，手指要能立刻指回文章的某個段落。

三、邏輯思維：培養「證據導向」的解題習慣

1. 觀念矯正：國文不再是「我覺得...」，而是「作者說...」。

2. 操作：每一個選項都要在文章中找到「證據句」。若選項描述作者感到悲傷，必須在文中圈出描寫悲傷的詞句，否則不選。現在的文意理解其實就是「尋找資訊」和「資訊組合」的能力，不能主觀臆測文章可能是什麼意思，只要「找證據」！「找證據」！「找證據」！

四、國寫（作文）的連動準備：

(一)「知性題」：

在 111-114 學年度的學測中，已經演變成一種「結合閱讀理解與議題評論」的綜合考題，不再只是單純的論說文。知性題考的不是「文筆好不好」，而是「大腦清不清晰」。第一小題要「準」（不漏掉關鍵資訊），第二小題要「穩」（論點不自相矛盾，且有層次感）。

知性題的核心在於：「精確擷取資訊」（即國綜混合題的擴大版）以及「邏輯嚴密的論證」。111-114 年知性題命題趨勢在這四年的題目顯示出三個關鍵點：

1. 圖表判讀與摘要：第一小題通常要求從複雜的數據或文字中，「精簡」出重點（例如：111年考標籤化、112年考偵探小說）。

2. 立場擇一： 第二小題通常給予正反兩方意見，要求學生「擇一立場」並說明理由。

3. 理性的溫暖： 雖然是知性題，但成功的論點往往能結合「社會關懷」或「理性實踐」。

依上所述，提供考生們知性題寫作架構：「IDEA 模型」。為了確保邏輯嚴密，建議採用以下架構來組織第二小題（論述題）：

1. I - Introduction (引領觀點)：清楚表明立場，開門見山，不拖泥帶水。直接回答「我贊成...」或「我認為...」。

2. D - Definition/Data (解釋與引用)：引用題幹資訊，引用閱讀素材中的關鍵數據或觀點，證明你確實讀懂了題目。

3. E - Evidence (證據與論證)：舉出實例說明，聯繫現實生活、社會現象或歷史事件，增加論點的厚度。

4. A - Analysis (層次昇華)：預想反方觀點並反駁，這是拿高分的關鍵！提到反方可能擔心什麼，而你的方案如何解決或更有價值！

(二)「知性題」關鍵準備策略：

1. 練習「關鍵字擷取」：在準備國綜時，看到「雖然...但是...」、「總結來說」、「關鍵在於」這些詞，請養成圈起來的習慣。這能幫助你在知性題快速抓出對方立場。

2. 建立「萬用邏輯對立組」：大多數知性題都圍繞著以下對立關係

效率 vs. 公平 (如：人工智慧的應用)

自由 vs. 安全 (如：網路實名制)

個人發展 vs. 社會責任 (如：標籤化問題)

科技進步 vs. 人文省思

3. 邏輯連接詞的運用：知性題非常看重「語氣轉接」。多使用

「誠然...（認同反方部分觀點），然而...（強化我方主旨）」

「更進一步來看...」、「另一方面」

「其背後隱含的社會價值在於...」

(三)「感性題」：

在 111-114 年的趨勢中，感性題不再只是單純的「心情抒發」，而是強調「從閱讀素材中提煉情感，並與個人經驗共鳴」！

1. 核心古文的情感轉化：感性題常考「生命體悟」，這與核心 15 篇中的抒情文高度相關！如《項脊軒志》與《先妣事略》便是連結到「物件記憶」或「家庭關係」的感性寫作；《赤壁賦》與《始得西山宴遊記》則是連結到「困境中的自我療癒」或「看待時間、得失的眼光」。在讀這些古文時，不要只當成考試內容，要試著摘錄其中的「情感轉折詞」。例如蘇軾如何從「哀吾生之須臾」轉向「物與我皆無盡也」，這種從負面情緒轉向豁達的邏輯，是感性題拿高分的定則！舉常見可善用之例如下：

《項脊軒志》── 物與人的情感：練習擷取散文中的細節描寫，強調「以物寄情」，找一個具體物件作為情感載體。

《赤壁賦》── 生命觀的轉變：學習作家如何將抽象情感具象化，建立「轉化邏輯」，表述如何從失落到體悟的層次感。

《桃花源記》：累積質感詞彙，如：氤氳、斑駁、底蘊。並善用「感官摹寫」，多用聽覺、嗅覺增加畫面感。

2. 閱讀測驗的「情境遷移」：國綜的閱讀測驗常出現文學性極高的現代散文，這些文章其實就是感性題的「範文」。近年歷屆題國綜便常選取關於「聲音記憶」、「空間感」或「人我互動」的文章。故當考生在國綜讀到一段令你動容的描寫，例如描寫氣味、故鄉、老屋，請隨手記錄下該作者採用的「感官摹寫」（視覺、聽覺、觸覺等）。

3. 感性題的「審題」邏輯（與閱讀理解一致）：近年的感性題常要求「閱讀甲、乙兩文後，敘述自身的經驗」。這要求考生先「讀懂」考卷給的引文情境，再進行創作。平日在準備時可以嘗試將「核心15篇」按情感主題分類，例如：遷徙、懷親、憂國、曠達，並為每個類別準備 2-3 個自己的生活小故事。這樣無論考題怎麼變，都能快速調用現成的素材！

本文破解國綜與國寫的「秘密連動」，闡述如何從閱讀測驗中偷師，寫出感性與知性兼具的滿分作文！從此，每一份歷屆試題都是你的作文範本，答題務必重視解題邏輯，定能精準鎖定高分！

