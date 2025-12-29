維持在校前1%！父病故家中有人身障需照顧 他不畏逆境上台大電機

就讀台南後壁高中的林勇杉家中成員多有身心障礙疾病，父親更於求學時期離世，他不畏逆境力爭上游求學，以一般的社區高中生錄取台大電機學系，校方今天更前往母校白河國中張貼榜單，師生們與有榮焉。

林勇杉高中三年期間，每次定期考皆名列第一，更維持在校前1%優異表現；課業之外，也積極參與各項科學營隊與課程，並曾榮獲「2025年總統教育獎—奮發向上獎」及青年署青年百億海外圓夢冰島國際志工甄選等肯定。

林勇杉本月24日以希望入學錄取台大電機系。後壁高中校長黃彥鳴、教務主任林怡珊以及導師江瑜今天特別陪同林勇杉回到母校白河國中貼紅榜。

黃彥鳴等人說，林勇杉雖出身白河偏鄉家庭，家中成員多有身心障礙，求學過程更遭遇父親病故重大變故，在生活環境及資源皆極為有限，他憑著沉穩自律性格與堅毅意志，在學業與生活中持續突破困境，勇杉的故事不僅是個人努力的見證，更是偏鄉孩子自我探索與追夢的最佳範例。

白河國中校長黃添勇表示，感謝後壁高中用心栽培，讓林勇杉得以穩健成長；他並勉勵勇杉在未來大學求學期間，務必不忘初心，待有所成就之時，能懷抱感恩之心，回饋社會，扶助更多如同自己一般需要支持的學子。

內角國小校長顏美雀則勉勵林勇杉持續保持學習熱忱，廣泛涉獵多元領域，累積跨域學習能力，以因應未來快速變動的社會與職涯挑戰；同時也誠摯邀請勇杉未來能撥冗返校，與學弟、妹分享自身努力成長歷程。 台南後壁高中的林勇杉（右三）錄取台大電機學系，後壁高中校長黃彥鳴（左二）、白河國中校長黃添勇（右二）師長們一起貼紅單慶賀。記者謝進盛／翻攝

