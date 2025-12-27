模稜兩可怎麼拼？巨城小編神回覆歪樓英文考題 新竹人秒答：這題我會

近日社群平台出現一則原本為學測生設計的英文單字練習，卻因留言區「Big City遠東巨城購物中心」小編的神回覆，意外吸引大量網友朝聖。事件起因於Threads上的英語教學帳號，拋出一道看似正經、為考生複習單字的103年指考題目，詢問「模稜兩可」的英文該如何拼寫，並附上部分字母提示。沒想到，這道原本指向標準答案「Ambiguity」的考題，卻被巨城小編成功「歪樓」，幽默答案逗笑一票網友。

該則貼文來自Threads帳號「@topac_english」，題目提示為「_ _big_ity」，本意是引導學生思考抽象名詞的拼字規則，並在留言區貼出解答為「Ambiguity」，意即「模稜兩可；含糊不清」。然而，看到關鍵字「big」與「ity」，「Big City遠東巨城購物中心」的小編卻跳脫考試邏輯，在留言區回覆「Go bigcity」，並進一步幽默解釋，這正是「模稜兩可」的最佳寫照，「代表假日朋友問你想去哪裡，你想出門又不想出門的回答」。

巨城小編的留言引來大批網友朝聖，紛紛笑稱，「巨城贏下這一局」、「小編狠角色」、「你能這樣已讀亂回真不簡單」、「差點就害我忘記正確答案」。其中也有不少新竹人表示，「第一眼也是bigcity，我是合格的新竹市民」、「新竹人唯一的選擇」。還有鄉民跟著巨城小編玩梗，「形容新竹人模稜兩可，上個禮拜才去過巨城，不確定這禮拜要不要再去一次」、「形容新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的薛丁格狀態」。

隨後，巨城小編也將截圖轉發到自家臉書粉專，並自嘲寫下：「多益出這題，我寧願放棄990，也要寫bigcity！」有鄉民好奇詢問，這種主題竟也能被品牌「海巡」到，小編則以「我是海巡大將軍，怎麼可能沒巡到」幽默回覆，再度引來不少網友互動，開玩笑表示，「我因為巨城學會模稜兩可的單字」、「我看到也本能反應Go BigCity」、「新竹人：這題我會」、「小編又該加薪了」。

