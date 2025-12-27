英聽二試 Ａ、Ｂ級占比創新高

一一五學年英聽第二次考試成績公布，計二萬七八○四人報考，缺考率百分之十一。若考生兩次英聽均報考，升學時成績可擇優使用，其中拿Ａ人數擇優後，占比達百分之廿四，Ｂ級的考生百分之卅九，兩者人數占比均創下近五學年來新高。

大考中心副主任黃璀娟表示，今年擇優後，獲Ａ的考生占比達百分之廿四、Ｂ級百分之卅九、Ｃ級百分之卅、F級百分之四，其中獲得Ａ級的人數雖比去年略減，但Ｂ級人數大增逾三千人，兩者占比都創下近五學年來新高。

黃璀娟也提到，Ｃ和Ｆ級學生占比為近五學年來最少，評估是Ｃ級學生得以向上移動。整體而言，報考兩次考試的考生中，有二成四的學生成績得以提升，但仍有達六成八的學生成績維持，另有不到一成的學生成績下降。

若以性別來看，男生在Ａ級、Ｆ級的人數百分比高於女生，女生則在Ｂ級、Ｃ級占比高於男生。大考中心表示，英聽考試維持圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五種題型。各題型得分率上，圖片聽解得分率最高達七成七，簡短對話約七成二，對答約六成七，短文聽解和長篇聽解得分率較低，各為六成一。

大考中心主任張新仁說，本次英聽二試仍有一九二件違規，未攜帶應試有效證件正本仍是違規大宗，占違規樣態逾九成。接下來將進入大考季，呼籲考生學測、分科測驗務必攜帶如身分證、有照片的健保卡等應試有效證件正本。

商品推薦