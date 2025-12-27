英聽二試 Ａ、Ｂ級占比創新高
一一五學年英聽第二次考試成績公布，計二萬七八○四人報考，缺考率百分之十一。若考生兩次英聽均報考，升學時成績可擇優使用，其中拿Ａ人數擇優後，占比達百分之廿四，Ｂ級的考生百分之卅九，兩者人數占比均創下近五學年來新高。
⭐2025總回顧
大考中心副主任黃璀娟表示，今年擇優後，獲Ａ的考生占比達百分之廿四、Ｂ級百分之卅九、Ｃ級百分之卅、F級百分之四，其中獲得Ａ級的人數雖比去年略減，但Ｂ級人數大增逾三千人，兩者占比都創下近五學年來新高。
黃璀娟也提到，Ｃ和Ｆ級學生占比為近五學年來最少，評估是Ｃ級學生得以向上移動。整體而言，報考兩次考試的考生中，有二成四的學生成績得以提升，但仍有達六成八的學生成績維持，另有不到一成的學生成績下降。
若以性別來看，男生在Ａ級、Ｆ級的人數百分比高於女生，女生則在Ｂ級、Ｃ級占比高於男生。大考中心表示，英聽考試維持圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五種題型。各題型得分率上，圖片聽解得分率最高達七成七，簡短對話約七成二，對答約六成七，短文聽解和長篇聽解得分率較低，各為六成一。
大考中心主任張新仁說，本次英聽二試仍有一九二件違規，未攜帶應試有效證件正本仍是違規大宗，占違規樣態逾九成。接下來將進入大考季，呼籲考生學測、分科測驗務必攜帶如身分證、有照片的健保卡等應試有效證件正本。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言