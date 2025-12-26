115學年3校學士後醫招生 中山、清華、中興各提供30名公費生名額

衛福部重點科別培育公費醫師制度計畫，原本預計於今年到期，約10所大專校院受影響，衛福部今年9月拍板續辦計畫，規畫9校醫學公費生名額，其中包含3校學士後醫學系，各獲配30名公費生名額。中山大學、清華大學、中興大學日前已公告115學年學士後醫招生簡章。

因應國內醫療資源分配不均，衛福部於民國105年重啟「重點科別培育公費醫師制度計畫」，盼補足偏遠地區及重點科別醫師人力的不足，第2期將於114學年度到期，後由衛福部拍板續辦，115學年度續辦的「重點科別培育公費醫師制度計畫」計9校醫學公費生招生，包括台大、陽明交大、成大、慈濟、輔大、義守，清大、中興與中山則為招收學士後醫學系學生。

清大等3校於近日陸續公告115學年學士後醫學系簡章，3校均個別招收30人，其中中興大學再分出5名為限招收原住民、離島籍及偏鄉籍身分學生。

3校報名資格均需持有中華民國籍，無其他國籍，且必須於台灣設有戶籍；持後獲教育部認可的國內外公立、私立大學學士；男生須已服畢兵役或無兵役義務者。

3校考試均分為兩階段，均設有第一階段筆試以及第二階段面試，若順利通過第一階段，兩階段考試總計需繳交6000元報名費。若為低收入戶、中低收入戶考生，檢具證明後均可享有報名費減免或免報名費等權益。

根據衛福部公費生權利與義務規定，公費生預定培育科別為內科、外科、婦產科、兒科、急診醫學科及衛生福利部指定科別，學士後醫學系公費學生肄業期間受領公費待遇年數為4年。學士後醫學系公費生畢業完成專科醫師訓練後，服務地點依衛福部指定醫療網絡及偏遠地區醫療機構，或國軍退除役官兵輔導委員會指定的醫療機構，服務年數為8年，並依行政院核定計畫書辦理。

