英聽二試成績擇優後2.3萬人拿A！ A、B級考生占比創5年來新高

大考中心今天公告115學年升大學英聽第二次考試成績，計2萬7804人報考，缺考率11%，比去年再增加。若考生兩次英聽均報考，升學時成績可擇優使用，拿A人數占比達24.41%、獲B級的考生更達39.84%，兩者人數占比均創下近5年來新高。

大考中心副主任黃璀娟說，考試經測驗等化程序後，到考生2萬4745人成績等級分布百分比，分別為A級11.62%、B級46.37%、C級37.18%以及E級4.83%。

黃璀娟說，取得兩次成績可擇優使用，今年擇優後，獲A級的考生占比為24.41%、B級39.84%、C級30.96%、F級4.79%，其中獲A級和B級的學生占比合計約6成，人數上共有2萬3390人獲得A、3萬8186人獲B，A級人數較去年略減，Ｂ級人數則比去年大增逾3000人，兩者占比都創下近5學年來新高。

黃璀娟也說明，C和F級學生占比則為近5學年來最少，評估是C級的學生得以向上移動。整體而言，報考兩次考試的考生中，有24.62%的學生得以提升等級，但普遍上仍有68.99%的學生成績維持不變，另有6.38%學生成績下降。

另外，大考中心也分析，到考生中男生占46.81%，女生為53.19%，其中男生在A級、F級的人數百分比高於女生，女生則在B級、C級高於男生。

英聽考試維持圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種題型。各題型得分率，圖片聽解達到7成7，簡短對話約7成2，對答約6成7，短文聽解約6成1，長篇聽解約6成1。

黃璀娟說，獲A級的考生，簡短對話、圖片聽解、長篇聽解、對答得分率均達9成以上；B級考生圖片聽解、簡短對話得分率超過8成，對答、長篇聽解、短文聽解在7成3以上；C級考生圖片聽解得分率約6成3，簡短對話、對答超過5成，短文聽解約4成5，長篇聽解約3成8；F級考生圖片聽解得分率約3成1，簡短對話、對答、短文聽解介於2成至3成間，長篇聽解得分率則未達2成。

大考中心主任張新仁說，今天上午成績單已寄出，上午9時起則可上網查詢成績，每名考生都能看到題型答題表現。再者，今年英聽二試仍有192件違規，未攜帶應試有效證件正本仍是違規大宗，達181件、占違規樣態九成四。接下來將進入大考季，呼籲考生學測、分科測驗務必攜帶如身分證、有照片的健保卡等應試有效證件正本。

考試採用 Cronbach's a 係數衡量考試試題的「內部一致性信度」，係數愈接近1，代表信度愈高，本次考試係數為0.90，顯示信度良好。

