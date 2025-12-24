升大學英聽二試成績12月26日公布 上午9時起開放查詢

大考中心今天表示，115學年高中英聽第2次考試成績將於今年12月26日上午9時開放查詢，並於同日寄發成績單，考生若報名資料「聯絡電話」填寫手機號碼，將會收到簡訊成績通知。若考生2次英聽測驗均有報考，屆時成績可擇優使用。

大考中心表示，集體報名的考生，成績將寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。公布成績當日為方便考生快速查詢成績，大考中心首頁將於上午8時30分至下午1時更換為「簡易版」，上午9時起，考生即可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗「試務專區」，點擊「成績查詢」查看成績。

大考中心也說明，若考生欲申請成績複查，可於12月26日（五）上午9時起至12月29日（一）下午5時止，至大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」，點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。

成績複查限用網路申請，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將於12月31日（三）寄發，並於當日上午9時起開放網路查詢。

