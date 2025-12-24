升大學英聽二試成績12月26日公布 上午9時起開放查詢
大考中心今天表示，115學年高中英聽第2次考試成績將於今年12月26日上午9時開放查詢，並於同日寄發成績單，考生若報名資料「聯絡電話」填寫手機號碼，將會收到簡訊成績通知。若考生2次英聽測驗均有報考，屆時成績可擇優使用。
⭐2025總回顧
大考中心表示，集體報名的考生，成績將寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。公布成績當日為方便考生快速查詢成績，大考中心首頁將於上午8時30分至下午1時更換為「簡易版」，上午9時起，考生即可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗「試務專區」，點擊「成績查詢」查看成績。
大考中心也說明，若考生欲申請成績複查，可於12月26日（五）上午9時起至12月29日（一）下午5時止，至大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」，點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。
成績複查限用網路申請，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將於12月31日（三）寄發，並於當日上午9時起開放網路查詢。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言