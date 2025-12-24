快訊

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

聽新聞
0:00 / 0:00

升大學英聽二試成績12月26日公布 上午9時起開放查詢

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心表示，115學年高中英聽第2次考試成績將於今年12月26日上午9時開放查詢。示意圖。本報資料照片
大考中心表示，115學年高中英聽第2次考試成績將於今年12月26日上午9時開放查詢。示意圖。本報資料照片

大考中心今天表示，115學年高中英聽第2次考試成績將於今年12月26日上午9時開放查詢，並於同日寄發成績單，考生若報名資料「聯絡電話」填寫手機號碼，將會收到簡訊成績通知。若考生2次英聽測驗均有報考，屆時成績可擇優使用。

⭐2025總回顧

大考中心表示，集體報名的考生，成績將寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。公布成績當日為方便考生快速查詢成績，大考中心首頁將於上午8時30分至下午1時更換為「簡易版」，上午9時起，考生即可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗「試務專區」，點擊「成績查詢」查看成績。

大考中心也說明，若考生欲申請成績複查，可於12月26日（五）上午9時起至12月29日（一）下午5時止，至大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」，點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。

成績複查限用網路申請，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將於12月31日（三）寄發，並於當日上午9時起開放網路查詢。

英聽 大考中心

延伸閱讀

高中英聽2試成績12月26日公布 上午9時起開放查詢

四技二專統測改選考制、甄選參採最多4科 延至116年實施

116學年四技二專統測擬改為選考 現行高二生適用

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

相關新聞

台中新社高中蟬聯台大「希望入學」 2學生錄取護理與中文系

台中山城新社高中今天傳回捷報，115學年度大學「希望入學」特殊選才招生結果揭曉，新社高中普高部有二名學生錄取台灣大學。6...

升大學英聽二試成績12月26日公布 上午9時起開放查詢

大考中心今天表示，115學年高中英聽第2次考試成績將於今年12月26日上午9時開放查詢，並於同日寄發成績單，考生若報名資...

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

四技二專統測改選考制、甄選參採最多4科 延至116年實施

一般大學將於117學年放寬申請入學篩選倍率，技職端也跟進。技專招策會會員大會通過，除了放寬篩選倍率外，四技二專登記分發採...

116學年四技二專統測擬改為選考 現行高二生適用

為減輕考生壓力，技專招策會研議，四技二專統測從5科全考改選考，四技二專登記分發採計統測科目由5科全採改為2至5科，待教育...

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。