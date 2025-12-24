台中新社高中蟬聯台大「希望入學」 2學生錄取護理與中文系

台中山城新社高中今天傳回捷報，115學年度大學「希望入學」特殊選才招生結果揭曉，新社高中普高部有二名學生錄取台灣大學。602班學生李炬邧錄取台灣大學護理學系，604班學生陳小炫錄取台灣大學中國文學系。

3年前，陳小炫與李炬邧分別以國中會考5B及2A的成績選擇就近入學新社高中，校長林怡君表示，新社高中一直致力發掘每一位學生的潛能，這兩位同學的成功，證明了環境並非限制，自律與熱情才是翻轉人生的關鍵。該校連續兩年榮登台大紅榜，是對全體教職員工辛勤付出的最大肯定。

錄取台大護理系的李炬邧，從小生長歷程中需分擔家務並照顧弟弟。導師王心怡表示，李炬邧在校表現極度自律，從未請假或遲到，即便面對家庭經濟壓力，仍保持高度的服務熱忱，長期投入社區醫療志工。他的堅韌與同理心，讓他順利錄取護理系，立志未來回饋社會。

錄取台大中文系的陳小炫，求學之路充滿挑戰。導師陳慧如與輔導主任董文章指出，陳小炫在家庭資源有限、無補習的情況下，完全仰賴校內晚自習與自我規劃。她對文史研究充滿熱情，代表學校參加台中市教育局辦理之「優遊台中學」發表，更獨立完成關於柳川地景變遷與俠義文學的專題研究。她超越同齡人的成熟與文字底蘊，深獲評審青睞。

陳小炫感謝學校開設多元課程，讓她在高中三年可探索、定性與深化學習，且在自主學習上，有針對學生的學習取向安排適當的引導課程與師資，讓學生可以穩健學習；李炬邧肯定學校在高一時就輔導學生重視學習歷程檔案，過程中引導學生重視各階段的學習成果與多元表現，培養學生素養能力。

