快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

高中英聽2試成績12月26日公布 上午9時起開放查詢

中央社／ 台北24日電
115學年高中英聽第2次考試成績將於今年12月26日上午9時起開放查詢，並於當日寄發成績通知單。本報資料照片
115學年高中英聽第2次考試成績將於今年12月26日上午9時起開放查詢，並於當日寄發成績通知單。本報資料照片

115學年高中英聽第2次考試成績將於今年12月26日上午9時起開放查詢，並於當日寄發成績通知單；報名資料有填寫手機號碼的考生，將收到大考中心發送簡訊通知成績。

⭐2025總回顧

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，115學年高中英語聽力測驗第2次考試成績將於114年12月26日寄發成績通知單，集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，個別報名者，逕寄至考生的通訊地址。

大考中心表示，今年12月26日上午，考生報名資料「聯絡電話」如填寫手機號碼者，將收到大考中心發送簡訊通知考生成績；公布成績當日上午9時起，考生即可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw） 查詢。

考生如對成績有疑義，欲申請成績複查，應於今年12月26日上午9時至12月29日下午5時期間，至大考中心網站透過網路申請成績複查，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理；成績複查結果通知書將於12月31日寄發，當日上午9時起開放網路查詢。

英聽 大考中心

延伸閱讀

116學年四技二專統測擬改為選考 現行高二生適用

台大修正招生規定！適用所有招生管道 入學資料涉假最重移送司法

台中私中廢除入學考！15校辦營隊成「考招前哨戰」 學生瘋報名搶入場券

哲學家也入題…南韓大學入學考英文「地獄級」惹怒家長 負責人請辭

相關新聞

四技二專統測改選考制、甄選參採最多4科 延至116年實施

一般大學將於117學年放寬申請入學篩選倍率，技職端也跟進。技專招策會會員大會通過，除了放寬篩選倍率外，四技二專登記分發採...

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

台中新社高中蟬聯台大「希望入學」 2學生錄取護理與中文系

台中山城新社高中今天傳回捷報，115學年度大學「希望入學」特殊選才招生結果揭曉，新社高中普高部有二名學生錄取台灣大學。6...

116學年四技二專統測擬改為選考 現行高二生適用

為減輕考生壓力，技專招策會研議，四技二專統測從5科全考改選考，四技二專登記分發採計統測科目由5科全採改為2至5科，待教育...

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

明（2026）年1月17（六）、18（日）、19（一）日共三天將舉行115學年學測，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。115學年學測迎來新規定，禁止攜帶…

台大修正招生規定！適用所有招生管道 入學資料涉假最重移送司法

國立台灣大學今天舉行教務會議，通過修正招生規定第11條，考生若報考資料有假，無論是錄取前、入學後、畢業後等均可追究，且不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。