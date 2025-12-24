高中英聽2試成績12月26日公布 上午9時起開放查詢
115學年高中英聽第2次考試成績將於今年12月26日上午9時起開放查詢，並於當日寄發成績通知單；報名資料有填寫手機號碼的考生，將收到大考中心發送簡訊通知成績。
大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，115學年高中英語聽力測驗第2次考試成績將於114年12月26日寄發成績通知單，集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，個別報名者，逕寄至考生的通訊地址。
大考中心表示，今年12月26日上午，考生報名資料「聯絡電話」如填寫手機號碼者，將收到大考中心發送簡訊通知考生成績；公布成績當日上午9時起，考生即可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw） 查詢。
考生如對成績有疑義，欲申請成績複查，應於今年12月26日上午9時至12月29日下午5時期間，至大考中心網站透過網路申請成績複查，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理；成績複查結果通知書將於12月31日寄發，當日上午9時起開放網路查詢。
