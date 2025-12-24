四技二專統測改選考制、甄選參採最多4科 延至116年實施
一般大學將於117學年放寬申請入學篩選倍率，技職端也跟進。技專招策會會員大會通過，除了放寬篩選倍率外，四技二專登記分發採計統測科目將由5科全採改為2至5科；四技二專甄選入學篩選科目，第一階段參採統測考試科目數也將從1至5科，調整為1至4科，兩者本欲於115學年招生實施，但考量為重大變革，將延後於116學年實施，將適用於目前的高二生。
⭐2025總回顧
現行四技二專聯合登記分發管道採計統測5科成績，為了讓技專可彈性選擇最適合的科目，技專招策會通過，將四技二專登記分發採計統測考科數，由現行5科全採調整為2至5科；四技二專甄選入學第一階段參採統測考科數，現行也將從1至5科，調整為1至4科。
技專校院招生策略委員會執行長李嘉紘表示，因應少子化下生源不足，再者，希望減輕學生的考試壓力，且升大學學測、分科測驗都是採選考模式，而統測一直以來則都採五科全考，在研議多年後，決議開放學生選考，讓考生能專注於更有把握的科目。
據了解，上述數項新方案本來預計於115學年招生時就要上路，但教育部希望招策會先開公聽會，今年10月再舉行4場公聽會匯集各界意見、研議配套，本月招策會大會上再行討論，大會學校基本上都贊同上述做法，但考量到均屬重大變革，因此決議延後到116學年招生實施。
李嘉紘說，公文近日已送至教育部，等教育部通過後就會正式公告，若無意外，通常一個月後就能得知結果，最快明年1月公告，預計116學年正式實施。李嘉紘也指出，四技二專甄選入學第一階名額篩選倍率由現行3倍調整為4倍，措施則比照一般大學，於117學年招生同步實施，希望新措施可提高學生通過進入二階甄選的機會。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言