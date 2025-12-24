四技二專統測改選考制、甄選參採最多4科 延至116年實施

一般大學將於117學年放寬申請入學篩選倍率，技職端也跟進。技專招策會會員大會通過，除了放寬篩選倍率外，四技二專登記分發採計統測科目將由5科全採改為2至5科；四技二專甄選入學篩選科目，第一階段參採統測考試科目數也將從1至5科，調整為1至4科，兩者本欲於115學年招生實施，但考量為重大變革，將延後於116學年實施，將適用於目前的高二生。

現行四技二專聯合登記分發管道採計統測5科成績，為了讓技專可彈性選擇最適合的科目，技專招策會通過，將四技二專登記分發採計統測考科數，由現行5科全採調整為2至5科；四技二專甄選入學第一階段參採統測考科數，現行也將從1至5科，調整為1至4科。

技專校院招生策略委員會執行長李嘉紘表示，因應少子化下生源不足，再者，希望減輕學生的考試壓力，且升大學學測、分科測驗都是採選考模式，而統測一直以來則都採五科全考，在研議多年後，決議開放學生選考，讓考生能專注於更有把握的科目。

據了解，上述數項新方案本來預計於115學年招生時就要上路，但教育部希望招策會先開公聽會，今年10月再舉行4場公聽會匯集各界意見、研議配套，本月招策會大會上再行討論，大會學校基本上都贊同上述做法，但考量到均屬重大變革，因此決議延後到116學年招生實施。

李嘉紘說，公文近日已送至教育部，等教育部通過後就會正式公告，若無意外，通常一個月後就能得知結果，最快明年1月公告，預計116學年正式實施。李嘉紘也指出，四技二專甄選入學第一階名額篩選倍率由現行3倍調整為4倍，措施則比照一般大學，於117學年招生同步實施，希望新措施可提高學生通過進入二階甄選的機會。

