台大修正招生規定！適用所有招生管道 入學資料涉假最重移送司法

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大今舉行教務會議，通過修正招生規定第11條，考生若報考資料有假，無論是錄取前、入學後、畢業後等均可追究。記者侯永全／攝影
台大今舉行教務會議，通過修正招生規定第11條，考生若報考資料有假，無論是錄取前、入學後、畢業後等均可追究。記者侯永全／攝影

國立台灣大學今天舉行教務會議，通過修正招生規定第11條，考生若報考資料有假，無論是錄取前、入學後、畢業後等均可追究，且不限於申請入學繁星推薦等聯合招生管道，台大開辦的數種學士班招生管道，如特殊選才、奧林匹亞保送與薦送等都將全面適用。

今年114學年申請入學、繁星推薦發生數起違規事項，據本報了解，光台大今年就至少有2起因科展抄襲等入學資料涉假，遭撤銷入學資格的案例。

對此，台大今天召開114學年第一學期第二次教務會議，於會上通過修正招生規定第11條，明定考生如報考資格不符規定，或所繳證件及資料有假借、冒用、偽造、變造、考試舞弊或其他影響入學公平性等情事，在報名後錄取前查覺者，取消報名資格或其他適當處置；在錄取後未註冊前查覺者，取消其錄取資格。

若為註冊入學後才發現，台大也將開除學籍，且不發給與修業有關任何證明文件；畢業後查覺者，則能撤銷其學位並註銷學位證書，情節重大者函送司法單位。

台大說明，今天教務會議非常順利，獲得所有教務會議代表一致同意通過。修訂是有鑒於今年學士班招生，查獲部分學生檢具的入學資料與事實不符，因此台大參考日前大學招聯會針對繁星推薦、申請入學修正規定，今日一併修正校內招生規定。

台大也強調，台大修正招生規定後，不只申請入學等三大聯招管道，其他數種台大自行辦理的招生途徑，如特殊選才、奧林匹亞保送／薦送、體育績優等，只要是學士班招生管道全部一體適用、涵蓋範圍更廣，也避免掛一漏萬。

台大說明，招生規範修正後還要提報教育部，學校會盡快報部，理論上明年各項招生管道就會適用。也希望學生正視公平性，切勿抄襲舞弊或用不實資料欺騙。

台大 申請入學 繁星 抄襲 教育部

