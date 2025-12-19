最關注熱門學類排行 男學生最愛「電機」20年不變 理由是「錢途」
115升大學學測進入倒數衝刺，升學輔導網站與教育部20年統計，透過長短期行為數據的交叉比對，分析高中生最關注的「十大熱門學類」，也發現男生最愛的熱門科系近20年來不變，依舊傾向電機、資訊、機械；女生則是選擇自由度高。
升學輔導平台大學問分析高中生最關注的「十大熱門學類」，分別為心理、法律、財務金融、英語文、藥學、企業管理、資工／電機／電子、數位媒體設計、輔導與諮商、醫學等，其中5大學類與國考證照相關，再者則是熱門產業，對應半導體科技產業的電資和對應金融業的財務金融，以及興趣導向和個人需求的數媒、心理等。
大學問也分析學生選系趨勢，根據教育部官方統計，從93學年到113學年，台灣男生就讀人數最多的前三大科系皆為電機、資訊和機械。113學年最新數據指出，大學男生16.52%都是理工男。
至於女生選科系，20年來企業管理長年維持就讀人數前三名，其他科系則隨著時代變化，學士班女生人數最多前三名113學年依序為護理、企業管理、財務金融；103學年為企業管理、護理、資訊管理；93學年則是企業管理、資訊管理、財務金融。
大學問執行長魏佳卉說，此反映台灣從電子硬體到半導體產業，長期穩居台灣高薪就業人口最多的領域，男生對於有「錢途」的科系保持高度關注。相較男生，女生選擇科系雖也是就業導向，但科系不若男生集中。
魏佳卉也指出，心理、法律以及輔導與諮商學類持續名列十大熱門學類，應是反映出「數位原住民」世代對於理解自我與情感支持具備強烈的求知欲，傾向將個人對心理健康的體悟轉化為專業追求。而法律學類則因其明確的職涯晉升路徑，司法官與律師等專業國考不僅代表社會地位，也是穩定高薪的同義詞，經濟波動下仍是考生心中高含金量志願。
