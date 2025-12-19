快訊

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

最關注熱門學類排行 男學生最愛「電機」20年不變 理由是「錢途」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
升學輔導網站分析高中生最關注的「十大熱門學類」，也發現男生最愛的熱門科系近20年來不變，依舊傾向電機、資訊、機械；女生則是選擇自由度高。圖／聯合報系資料照片
升學輔導網站分析高中生最關注的「十大熱門學類」，也發現男生最愛的熱門科系近20年來不變，依舊傾向電機、資訊、機械；女生則是選擇自由度高。圖／聯合報系資料照片

115升大學學測進入倒數衝刺，升學輔導網站與教育部20年統計，透過長短期行為數據的交叉比對，分析高中生最關注的「十大熱門學類」，也發現男生最愛的熱門科系近20年來不變，依舊傾向電機、資訊、機械；女生則是選擇自由度高。

升學輔導平台大學問分析高中生最關注的「十大熱門學類」，分別為心理、法律、財務金融、英語文、藥學、企業管理、資工／電機／電子、數位媒體設計、輔導與諮商、醫學等，其中5大學類與國考證照相關，再者則是熱門產業，對應半導體科技產業的電資和對應金融業的財務金融，以及興趣導向和個人需求的數媒、心理等。

大學問也分析學生選系趨勢，根據教育部官方統計，從93學年到113學年，台灣男生就讀人數最多的前三大科系皆為電機、資訊和機械。113學年最新數據指出，大學男生16.52%都是理工男。

至於女生選科系，20年來企業管理長年維持就讀人數前三名，其他科系則隨著時代變化，學士班女生人數最多前三名113學年依序為護理、企業管理、財務金融；103學年為企業管理、護理、資訊管理；93學年則是企業管理、資訊管理、財務金融。

大學問執行長魏佳卉說，此反映台灣從電子硬體到半導體產業，長期穩居台灣高薪就業人口最多的領域，男生對於有「錢途」的科系保持高度關注。相較男生，女生選擇科系雖也是就業導向，但科系不若男生集中。

魏佳卉也指出，心理、法律以及輔導與諮商學類持續名列十大熱門學類，應是反映出「數位原住民」世代對於理解自我與情感支持具備強烈的求知欲，傾向將個人對心理健康的體悟轉化為專業追求。而法律學類則因其明確的職涯晉升路徑，司法官與律師等專業國考不僅代表社會地位，也是穩定高薪的同義詞，經濟波動下仍是考生心中高含金量志願。

科系 女生 財務

延伸閱讀

永續行動大學成果展登場 虎科大變身為小型科技城

崑山科大、嘉南大學參加兩大咖啡大賽 各自奪冠為校爭光

指甲旁的倒刺別亂拔！皮膚科醫解釋硬撕恐怖後果和護理方法

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名「它」：未來最快樂

相關新聞

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

115學年度學科能力測驗（簡稱學測）將於2026年1月18日至20日登場，距離正式應試已進入最後不到30天的倒數階段。《聯合新聞網》特別整理學測各階段重要試務時程…

115學測國寫／知性題、情意題怎麼發揮？掌握寫作技巧、拆解佳作範本一次看

115年學測將於2026年1月17日至19日登場，其中，國語文寫作能力測驗（國寫）安排在第二天壓軸應試，考試時間共90分鐘…

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

115年學測將於2026年1月17日至19日登場，英文科安排在第二天應試。隨著考期逼近，如何掌握學測英文命題方向，成為考生考前準備的關鍵…

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

最關注熱門學類排行 男學生最愛「電機」20年不變 理由是「錢途」

115升大學學測進入倒數衝刺，升學輔導網站與教育部20年統計，透過長短期行為數據的交叉比對，分析高中生最關注的「十大熱門...

115學測自然科／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存

115年學測將在2026年的1月17至19日舉行，自然科於首日（1月17日）下午12時50分至14時40分舉行。《聯合新聞網》彙整相關領域時事的「圖表看時事」，以及增進科普新知的「科學人雜誌」，並整理114學測地科考題以及114分科測驗的物理、化學、生物考題分析，助考生奪高分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。