大數據分析瀏覽數 心理學類居大學10大熱門首位
大學問網站統計網頁33萬筆瀏覽數，以大數據分析2025年學子最關注的10大熱門學類，心理相關科系最受關注，推測是現在的學子重視心理健康、理解自我，並轉化為專業追求。
大學學科能力測驗將於民國115年1月登場，此時是高中應屆畢業學子的衝刺時刻。大學問網站分析2025年11月20日到12月17日間33萬筆科系瀏覽數據，並比對教育部統計資料，整理出10大熱門學類，今天發布新聞稿，讓社會大眾一窺高中生的關注與喜好。
大學問執行長魏佳卉指出，以瀏覽數來說，心理學類居第1名，而相關的輔導與諮商學類也擠上第9名，熱度相當高。事實上在類似的統計中，心理學已「霸榜」許久，一直是高中生相當關注的學類。
魏佳卉分析，現在的學子屬「數位原住民（指一出生就有網路等科技的世代）」，在虛實人際互動之間，對「理解自我」與「情感支持」有著強烈的求知慾，許多學子也就將對心理健康的體悟，轉化為專業追求。
法律學類則居第2名，魏佳卉指出，法律有著明確的職涯晉升路徑，有社會地位也有高薪，較不受經濟波動影響，是學生心中不可取代的「高含金量」志願。
另外，根據教育部統計，台灣男性就讀人數最多的前3大科系為電機、資訊、機械，20年來幾無變化。女性的選擇相對自由度高，除了企業管理長年維持前3名，其他科系就隨著時代變化，113學年依序為護理、企業管理、財務金融。
大學問比對教育部的各學類學生數統計，發現各學類實際學生人數與關注度有不少落差。例如女大生人數最多的護理學類，在熱門學類中只排到第20名；就讀機械工程的男大生人數居第3名，但熱門學類只能排到第18名。
魏佳卉分析，可能是護理荒、血汗職場的新聞報導，影響了高中生的選擇意願。而受到國際波動影響，台灣工具機產業前景不明，也可能讓高中生卻步，但仍會作為選不到電機、資工後的「保底志願」。
▪115學測國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪115學測英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪115學測社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪115學測自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪史上最長寒假！台大等8校耶誕節前就放了 一口氣休65天
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言