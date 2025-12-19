115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

115學年度學科能力測驗（簡稱學測）將於2026年1月18日至20日登場，距離正式應試已進入最後不到30天的倒數階段。《聯合新聞網》特別整理學測各階段重要試務時程，並彙整近3年學測五標數據，協助考生與家長快速掌握相關訊息，一次看懂重要資訊、不漏接任何關鍵節點。

115年學測已於114年11月11日報名截止。115年1月6日起將開放考生查詢應考資訊（含應試號碼、考試地點等）及公布試場分配表，待1月17至19日3天考試結束後，2月25、26日2天將公布成績，並以簡訊通知、寄發成績通知單。

學測重要時程

項目 日期 報名 開放應考資訊查詢 （含應試號碼、考試地點等） 考試 公布成績及統計資料 （開放成績查詢、簡訊通知成績） 寄發成績通知單 申請成績複查 開放成績複查結果查詢

學測考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考。其中國文考科分為兩節施測，分別為國文（一）「國語文綜合能力測驗（以下簡稱國綜）」、國文（二）「國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫）」。

115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

考試時間：國文考科國綜、國寫節次各90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。

測驗範圍及題型

考試科目 測驗範圍 課綱依據 國文 必修國文 108課綱 英文 必修英文 數學 A 10 年級必修數學、11 年級必修數學 A 類 數學 B 10 年級必修數學、11 年級必修數學 B 類 社會 必修歷史、必修地理、必修公民與社會 自然 必修物理、必修化學、必修生物、必修地球科學

（含探究與實作）

註 1：國文考科包括國語文閱讀、寫作，成績各占 50%，分節施測。 註 2：社會考科中的歷史、地理、公民與社會三科試題，以占分比例相當為原則。 註 3：自然考科中的物理、化學、生物與地球科學四科試題，以占分比例相當為原則，並包括探究與實作的學習內容。

考科題型：可包括選擇題型（單選題、多選題）、選填題型（僅數學A、數學B）、混合題型或非選擇題型。混合題型是指同時包含選擇（填）題與非選擇題的題型，為題組形式。國寫的題型全為非選擇題。

五標計算方式說明

頂標：成績位於第88百分位數之考生級分。

前標：成績位於第75百分位數之考生級分。

均標：成績位於第50百分位數之考生級分。

後標：成績位於第25百分位數之考生級分。

底標：成績位於第12百分位數之考生級分。

114年學測五標

114年學測五標

科目 頂標 前標 均標 後標 底標 國文 13 12 10 9 7 英文 13 11 8 4 3 數學 A 11 9 6 4 3 數學 B 12 10 6 4 3 社會 13 12 10 8 7 自然 13 12 9 7 5

113年學測五標

113年學測五標

科目 頂標 前標 均標 後標 底標 國文 13 12 11 9 8 英文 13 11 8 5 3 數學 A 12 10 7 5 3 數學 B 12 9 6 4 3 社會 13 12 10 8 6 自然 13 12 9 6 5

112年學測五標

112年學測五標

科目 頂標 前標 均標 後標 底標 國文 13 12 11 9 8 英文 13 11 8 5 4 數學 A 11 9 7 5 4 數學 B 12 10 7 4 3 社會 12 11 9 8 6 自然 13 11 9 6 5

