快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

聽新聞
0:00 / 0:00

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

聯合新聞網／ udn文教
圖為附中考場，非新聞當事人。聯合報資料照，記者許正宏／攝影
圖為附中考場，非新聞當事人。聯合報資料照，記者許正宏／攝影

115學年度學科能力測驗（簡稱學測）將於2026年1月18日至20日登場，距離正式應試已進入最後不到30天的倒數階段。《聯合新聞網》特別整理學測各階段重要試務時程，並彙整近3年學測五標數據，協助考生與家長快速掌握相關訊息，一次看懂重要資訊、不漏接任何關鍵節點。

文章目錄

115年學測已於114年11月11日報名截止。115年1月6日起將開放考生查詢應考資訊（含應試號碼、考試地點等）及公布試場分配表，待1月17至19日3天考試結束後，2月25、26日2天將公布成績，並以簡訊通知、寄發成績通知單。

學測重要時程
項目日期
報名114年10月28日～114年11月11日
開放應考資訊查詢（含應試號碼、考試地點等）115年1月6日
考試115年1月17日～115年1月19日
公布成績及統計資料（開放成績查詢、簡訊通知成績）115年2月25日
寄發成績通知單115年2月26日
申請成績複查115年2月26日～115年3月4日
開放成績複查結果查詢115年3月11日

學測考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考。其中國文考科分為兩節施測，分別為國文（一）「國語文綜合能力測驗（以下簡稱國綜）」、國文（二）「國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫）」。

115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章
115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

考試時間：國文考科國綜、國寫節次各90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。

測驗範圍及題型
考試科目測驗範圍課綱依據
國文必修國文108課綱
英文必修英文
數學 A10 年級必修數學、11 年級必修數學 A 類
數學 B10 年級必修數學、11 年級必修數學 B 類
社會必修歷史、必修地理、必修公民與社會
自然必修物理、必修化學、必修生物、必修地球科學
（含探究與實作）

註 1：國文考科包括國語文閱讀、寫作，成績各占 50%，分節施測。

註 2：社會考科中的歷史、地理、公民與社會三科試題，以占分比例相當為原則。

註 3：自然考科中的物理、化學、生物與地球科學四科試題，以占分比例相當為原則，並包括探究與實作的學習內容。

考科題型：可包括選擇題型（單選題、多選題）、選填題型（僅數學A、數學B）、混合題型或非選擇題型。混合題型是指同時包含選擇（填）題與非選擇題的題型，為題組形式。國寫的題型全為非選擇題。

五標計算方式說明

頂標：成績位於第88百分位數之考生級分。

前標：成績位於第75百分位數之考生級分。

均標：成績位於第50百分位數之考生級分。

後標：成績位於第25百分位數之考生級分。

底標：成績位於第12百分位數之考生級分。

114年學測五標

114年學測五標
科目頂標前標均標後標底標
國文13121097
英文1311843
數學 A119643
數學 B1210643
社會13121087
自然1312975

113年學測五標

113年學測五標
科目頂標前標均標後標底標
國文13121198
英文1311853
數學 A1210753
數學 B129643
社會13121086
自然1312965

112年學測五標

112年學測五標
科目頂標前標均標後標底標
國文13121198
英文1311854
數學 A119754
數學 B1210743
社會1211986
自然1311965

》》點此查看所有歷屆考題

115學測 108課綱 國文科 數學科 英文科 自然科 社會科

相關新聞

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

115學年度學科能力測驗（簡稱學測）將於2026年1月18日至20日登場，距離正式應試已進入最後不到30天的倒數階段。《聯合新聞網》特別整理學測各階段重要試務時程…

最關注熱門學類排行 男學生最愛「電機」20年不變 理由是「錢途」

115升大學學測進入倒數衝刺，升學輔導網站與教育部20年統計，透過長短期行為數據的交叉比對，分析高中生最關注的「十大熱門...

115學測國寫／知性題、情意題怎麼發揮？掌握寫作技巧、拆解佳作範本一次看

115年學測將於2026年1月17日至19日登場，其中，國語文寫作能力測驗（國寫）安排在第二天壓軸應試，考試時間共90分鐘…

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

115年學測將於2026年1月17日至19日登場，英文科安排在第二天應試。隨著考期逼近，如何掌握學測英文命題方向，成為考生考前準備的關鍵…

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

115學測自然科／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存

115年學測將在2026年的1月17至19日舉行，自然科於首日（1月17日）下午12時50分至14時40分舉行。《聯合新聞網》彙整相關領域時事的「圖表看時事」，以及增進科普新知的「科學人雜誌」，並整理114學測地科考題以及114分科測驗的物理、化學、生物考題分析，助考生奪高分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。