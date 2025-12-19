115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓
115學年度學科能力測驗（簡稱學測）將於2026年1月18日至20日登場，距離正式應試已進入最後不到30天的倒數階段。《聯合新聞網》特別整理學測各階段重要試務時程，並彙整近3年學測五標數據，協助考生與家長快速掌握相關訊息，一次看懂重要資訊、不漏接任何關鍵節點。
115年學測已於114年11月11日報名截止。115年1月6日起將開放考生查詢應考資訊（含應試號碼、考試地點等）及公布試場分配表，待1月17至19日3天考試結束後，2月25、26日2天將公布成績，並以簡訊通知、寄發成績通知單。
|項目
|日期
|報名
|114年10月28日～114年11月11日
|開放應考資訊查詢（含應試號碼、考試地點等）
|115年1月6日
|考試
|115年1月17日～115年1月19日
|公布成績及統計資料（開放成績查詢、簡訊通知成績）
|115年2月25日
|寄發成績通知單
|115年2月26日
|申請成績複查
|115年2月26日～115年3月4日
|開放成績複查結果查詢
|115年3月11日
學測考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考。其中國文考科分為兩節施測，分別為國文（一）「國語文綜合能力測驗（以下簡稱國綜）」、國文（二）「國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫）」。
考試時間：國文考科國綜、國寫節次各90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。
|考試科目
|測驗範圍
|課綱依據
|國文
|必修國文
|108課綱
|英文
|必修英文
|數學 A
|10 年級必修數學、11 年級必修數學 A 類
|數學 B
|10 年級必修數學、11 年級必修數學 B 類
|社會
|必修歷史、必修地理、必修公民與社會
|自然
|必修物理、必修化學、必修生物、必修地球科學
（含探究與實作）
註 1：國文考科包括國語文閱讀、寫作，成績各占 50%，分節施測。
註 2：社會考科中的歷史、地理、公民與社會三科試題，以占分比例相當為原則。
註 3：自然考科中的物理、化學、生物與地球科學四科試題，以占分比例相當為原則，並包括探究與實作的學習內容。
考科題型：可包括選擇題型（單選題、多選題）、選填題型（僅數學A、數學B）、混合題型或非選擇題型。混合題型是指同時包含選擇（填）題與非選擇題的題型，為題組形式。國寫的題型全為非選擇題。
五標計算方式說明
頂標：成績位於第88百分位數之考生級分。
前標：成績位於第75百分位數之考生級分。
均標：成績位於第50百分位數之考生級分。
後標：成績位於第25百分位數之考生級分。
底標：成績位於第12百分位數之考生級分。
114年學測五標
|科目
|頂標
|前標
|均標
|後標
|底標
|國文
|13
|12
|10
|9
|7
|英文
|13
|11
|8
|4
|3
|數學 A
|11
|9
|6
|4
|3
|數學 B
|12
|10
|6
|4
|3
|社會
|13
|12
|10
|8
|7
|自然
|13
|12
|9
|7
|5
113年學測五標
|科目
|頂標
|前標
|均標
|後標
|底標
|國文
|13
|12
|11
|9
|8
|英文
|13
|11
|8
|5
|3
|數學 A
|12
|10
|7
|5
|3
|數學 B
|12
|9
|6
|4
|3
|社會
|13
|12
|10
|8
|6
|自然
|13
|12
|9
|6
|5
112年學測五標
|科目
|頂標
|前標
|均標
|後標
|底標
|國文
|13
|12
|11
|9
|8
|英文
|13
|11
|8
|5
|4
|數學 A
|11
|9
|7
|5
|4
|數學 B
|12
|10
|7
|4
|3
|社會
|12
|11
|9
|8
|6
|自然
|13
|11
|9
|6
|5
