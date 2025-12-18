快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

115學測／逾900考生申請！身障及重大傷病應考 審查結果19日開放查詢

中央社／ 台北18日電
考生示意圖。圖／AI生成
考生示意圖。圖／AI生成

115學年度學科能力測驗預計115年1月17日到19日登場，考生如果有申請身心障礙及重大傷病應考服務，例如安排特殊試場、攜帶輔具入場等，審查結果將於明天開放查詢。

學測是升大學的重要考試，為服務考生需求，可憑身心障礙證明、重大傷病證明等，申請特殊試場、攜帶藥物應試、延長考試時間等應考服務，也可申請使用放大、點字、語音播放試題等，不過都要經過大考中心審查，確保考試公平。

大考中心今天發布新聞稿指出，115學年度有900多名考生申請應考服務，明天開始開放網路查詢審查結果。申請「一般項目、輔具項目」的考生，可到「學科能力測驗」的「試務專區」，點選「應考服務」查覽或列印審查結果。若有疑義可致電大考中心詢問。

申請「特殊項目」的考生，則到「學科能力測驗」的「試務專區」，點選「應考服務」進入「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」查覽或列印審查結果。

大考中心明天也會以0911-511467的手機號碼發送簡訊通知，提醒考生上網查詢。但如果考生報名時沒有填寫手機號碼，或是手機設定拒接企業簡訊，就不會收到通知。

輔具 手機號碼 語音 115學測

延伸閱讀

115學測自然科／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存

115學測社會科／考題分析、全球時事一次掌握！川普關稅經貿影響 APEC看兩岸互動

紀念已故身障律師陳俊翰 政院推「身權法」大翻修

升學最有用的英檢？網直言：學測考到這級分最重要 考完衝多益有利個申

相關新聞

115學測自然科／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存

115年學測將在2026年的1月17至19日舉行，自然科於首日（1月17日）下午12時50分至14時40分舉行。《聯合新聞網》彙整相關領域時事的「圖表看時事」，以及增進科普新知的「科學人雜誌」，並整理114學測地科考題以及114分科測驗的物理、化學、生物考題分析，助考生奪高分。

115學測社會科／考題分析、全球時事一次掌握！川普關稅經貿影響 APEC看兩岸互動

115年學測將在2026年的1月17至19日舉行，社會科為最後一天、最後一科，考試時間從12時50分至14時40分，時長110分鐘。根據大考中心公布…

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

115學測／倒數一個月！文華高中校長「抬青蕉」 諧音哏祝福學子「台清交」

學測前拜文昌帝君，吃包子、粽子之外，台中文華高中校長黃偉立今天下午到南投「抬青蕉」，取諧音祝福學子考上「台清交」，並將香...

115學測／倒數30天考前衝刺！各科師揭備考關鍵 社會、自然科時事很重要

學科能力測驗將於115年1月17日至19日舉行，全中教邀請各考科的資深老師錄製7分鐘影音，並編寫考前30天的應試準備，幫...

搶優秀學生 東吳大學祭新生獎學金「最高240萬」

115學年升大學各管道招生陸續開跑，東吳大學表示，正式設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，獎勵以大學繁星推薦、申請入學、分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。