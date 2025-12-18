115學測／逾900考生申請！身障及重大傷病應考 審查結果19日開放查詢
115學年度學科能力測驗預計115年1月17日到19日登場，考生如果有申請身心障礙及重大傷病應考服務，例如安排特殊試場、攜帶輔具入場等，審查結果將於明天開放查詢。
學測是升大學的重要考試，為服務考生需求，可憑身心障礙證明、重大傷病證明等，申請特殊試場、攜帶藥物應試、延長考試時間等應考服務，也可申請使用放大、點字、語音播放試題等，不過都要經過大考中心審查，確保考試公平。
大考中心今天發布新聞稿指出，115學年度有900多名考生申請應考服務，明天開始開放網路查詢審查結果。申請「一般項目、輔具項目」的考生，可到「學科能力測驗」的「試務專區」，點選「應考服務」查覽或列印審查結果。若有疑義可致電大考中心詢問。
申請「特殊項目」的考生，則到「學科能力測驗」的「試務專區」，點選「應考服務」進入「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」查覽或列印審查結果。
大考中心明天也會以0911-511467的手機號碼發送簡訊通知，提醒考生上網查詢。但如果考生報名時沒有填寫手機號碼，或是手機設定拒接企業簡訊，就不會收到通知。
