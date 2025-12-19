115學測國寫／知性題、情意題怎麼發揮？掌握寫作技巧、拆解佳作範本一次看

115年學測將於2026年1月17日至19日登場，其中，國語文寫作能力測驗（國寫）安排在第二天壓軸應試，考試時間共90分鐘。為協助考生考前衝刺，《聯合新聞網》整理國寫重點解析，結合近年學測國寫題型與佳作範本，並透過「寫作教室」彙整多位教師的評分觀點與寫作技巧，幫助考生掌握命題方向與奪分關鍵。

115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

文章目錄 寫作技巧升級

114年學測考題解析

114年學測國寫作文 第一大題佳作

114年學測國寫作文 第二大題佳作

115學測國寫30天重點衝刺

114學測「知性題」2小題下筆攻略：先找關鍵句、4段闡述觀點

知性題的第一小題，多是要求同學自文中尋找相關資訊與線索，114年的學測亦不例外。第一步應自文章中先找出符合關鍵句──「擬社會互動」的「特徵」，即特色、表現、行為、方式、性質、影響等，如：擬社會互動是欠缺實際互動的虛構擬態、建立於單方面的想像、運用策略強化關係與親密性、兩者關係的不對等性（粉絲視偶像為唯一，反之則否）、可左右消費習慣和價值認同，再進一步歸納說明。（繼續閱讀…）

114學測「情意題」怎發揮？ 52赫茲鯨魚下筆「2方向」破題

這幾年，學測情意題著重於考驗同學對他者的同理與推想、自身經驗的召喚能力。從題幹中可知，本文寫作的核心主旨為：「個體的獨特性」、「與周圍有所隔閡的孤獨感」、「尋得知音之可能」，故可從個人特質（個性、興趣、才能）或生命經驗（成長過程中的特殊際遇）出發，藉由52赫茲鯨魚的意象，展開自我探索與反思。（繼續閱讀…）

不只是引用資料！師解析「知性題核心」：清楚說明為什麼這樣想

每年學測放榜，總有同學懊惱：「明明文章的資料都看懂了，為什麼分數還是不高？」原因往往就在於把資料「說得太完整」，「想法」卻說得太少。首先，知性題的題幹通常會丟給我們數則資訊，看似平鋪直敘，但其中藏著出題者想考的概念。（繼續閱讀…）

一篇能夠餘音繞樑的文章，如何收尾成了最大關卡。常常學生因時間問題、敘述問題，草草作結的遺憾，成了寫作上的飲恨之因。我們將故事結尾分成幾個方法進行說明。（繼續閱讀…）

當寫作不再只是寫自己：從「小我」走向「我有話要和你們分享」

寫作，從來不只是「寫我自己」。在學生練習作文的初期，最常聽到的建議是：「把自己的感受寫出來。」這樣的引導是必要的，因為自我覺察是寫作的起點。（繼續閱讀…）

想不出要寫什麼？師構思接龍「一句接一句」 助學生寫作力躍進

「老師，我想不出來要寫什麼！」面對空白的稿紙，同學們彷彿被施了魔咒，原本活潑的思緒瞬間凍結。直到操作了「十句話中的故事」文句接龍活動，課堂氣氛完全改變了。（繼續閱讀…）

此時無聲勝有聲！學會「留白」給讀者更多想像、感受的空間

想像一間滿是學生卻安靜的教室，你會怎麼解讀？是學生正低頭振筆疾書？有人說錯了話？還是老師正嚴厲的掃視全班？在我們的認知裡，沉默往往意味著「無話可說」的尷尬與「是不是生氣了」的不安。（繼續閱讀…）

》》點此查看所有寫作教室

一、知性題

評析114年知性題考題，建中教師盧宜安指出，近年來知性題已不再要求考生在立場間二選一，而是引導學生從社會現象出發，提出自己的觀察與反思。今年知性題第一小題考驗訊息檢索、統整歸納，需提綱挈領寫出擬社會互動的特徵；第二小題需寫出擬社會互動的正、負面影響，建議考生舉出實例和觀點，如公眾人物負擔起社會責任，能給予支持者正面領導，負面影響則可以是單向的人際傳播、對他人產生盲目的依賴，進而無法融入真實互動。

建中退休教師林明進補充，第一小題重點在於歸納材料，考生須在80字內具體點出三個關鍵，包括精心塑造的人物形象帶來的親密感、透過策略凝聚支持者，以及影響受眾對議題看法的能力。至於第二小題，林明進提醒，若僅重複題目內容，難以獲得高分，考生應選擇自己最熟悉的例子，清楚說明對正面與負面影響的看法，才能展現思考深度。

二、情意題

中山女高教師黃月銀指出，今年的情意題文學性較高，重點在引導考生書寫自己的故事，說明自身的獨特之處。考生須從個人特質出發，將真實經驗轉化為具體情境，例如自身的天賦、性格，或人生中與眾不同的選擇，讓文章有畫面、有溫度。

在結構安排上，黃月銀表示，文章需清楚呈現情節的起伏與轉折，例如曾遭遇他人的不理解，之後逐漸被接納；或仍在摸索中前行，甚至因此開啟另一段人生歷程。只要能將自我探索融入成長經驗，便能寫出具特色的作品。

復興高中教師鄭慧敏則提到，近年來情意題常以「物象」引導寫作，本次以52赫茲鯨魚為核心意象，考生要先讀懂故事精要，尤其是「別的鯨魚聽不到牠的聲音」一句，並由此連結自身經驗展開書寫，將是能否在國寫中脫穎而出的關鍵。

闈場教師也提醒，但考生必須掌握引文中的關鍵字如「特殊」、「獨特」，並能陳述52赫茲鯨魚的象徵意義為何。考生可從自身不被理解、沒有知音的經驗切入，也可以描寫身邊同樣與眾不同的人或小群體，透過具體情節與感受鋪陳，展現對題意的掌握與情感深度。

114學測國語文寫作能力測驗分為二大題，每題25分，共50分。第一大題以知性題為主，第一小題要求考生根據文章內容，代表「擬社會互動」的特徵；第二小題要求考生透過社群媒體各種樣態的「擬社會互動」，闡述「擬社會互動」的正、負面影響。第二大題則是情意題，要求考生以「關於52赫茲，我想說的是……」為題，抒寫自己的52赫茲故事。

閱卷召集人陳昌明指出，第一大題的第一小題配分僅4分，主要考的是考生對文本內容的理解能力。題目所需的名詞解釋其實已出現在試題中，學生只要加以整理、統整即可作答。至於第一大題的第二小題，陳昌明指出，不少學生舉例公眾人物的影響力，例如職棒球員林家正、陳傑憲，也有人提到科技產業代表人物黃仁勳、蘇姿丰對社會的影響。只要能清楚說明正反兩面觀點，內容具體、文字流暢，即有機會拿到A+。

談到第二大題，陳昌明表示，若考生能具體書寫屬於自己的「52赫茲」故事或想法，文章結構完整、用詞精煉，並能展現真實情感，就可獲得A+等級。以今年考生為例，有人分享自身語言障礙的經驗，因不善言詞而難以與同儕溝通，後來透過繪畫與文字找到表達方式；也有學生是新住民第二代，成長過程中曾因身分遭排擠，一度不願提及背景，直到參與東南亞交流活動，在鼓勵下說出母語，才逐漸找回對自身獨特性的認同。

》》點擊查看114學年度學測國寫閱卷評分原則說明

》》點擊查看114學年度學測國寫第一大題試題

知性題範例一

知性題範例二

知性題範例三

知性題範例四

知性題範例五

》》點擊查看114學年度學測國寫第二大題試題

情意題範例一

情意題範例二

情意題範例三

情意題範例四

情意題範例五

情意題範例六

為提供考生寫作準備的方向，國立基隆女中洪菁穗老師分享掌握作答技巧的三大心法。首先是「精準審題」，不論是知性題或情意題，翻開題本後都別急著下筆，考生的首要任務是從問題中圈出關鍵詞，對照引文找出重點段落，確認題目真正想問的內容，再動筆作答。

接著是「扣題發揮」，洪菁穗說明，知性題的問題一往往是定義、比較、分析、歸納的簡答題，有明確的作答方向，統整引文相對應的論述，在限定的字數內組織內容；問題二應掌握破題說論點、說明引論據、論證下總結的技巧，寫出自己的核心觀點。情意題則在扣題發揮的同時，可掌握事件見聞、經驗感受、反思體悟的層次抒情表意。

最後是「真情表達」。洪菁穗指出，與其堆砌華麗詞句，不如以自然文字書寫真實經驗，具體的敘述能使文章更生動、細節因而豐富、觀點也因此深刻，能讓讀者感同身受、產生共鳴，如此便是佳作。

商品推薦