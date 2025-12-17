快訊

115學測／倒數一個月！文華高中校長「抬青蕉」 諧音哏祝福學子「台清交」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
文華高中校長黃偉立與家長會榮譽會長林子棋賢伉儷，今天下午親自到台中女中文教基金會陳昭舒董事長的祖厝「抬青蕉」，取諧音祝福學子考上「台清交」。圖／文華高中家長會榮譽會長林子棋提供
文華高中校長黃偉立與家長會榮譽會長林子棋賢伉儷，今天下午親自到台中女中文教基金會陳昭舒董事長的祖厝「抬青蕉」，取諧音祝福學子考上「台清交」。圖／文華高中家長會榮譽會長林子棋提供

學測前拜文昌帝君，吃包子、粽子之外，台中文華高中校長黃偉立今天下午到南投「抬青蕉」，取諧音祝福學子考上「台清交」，並將香蕉帶回學校分享給全校師生。

115學年學測將於2026年1月17日、18日及19日登場，學測成績關乎未來的大學生涯，不少高中生都全力衝刺，希望能取得好成績。

文華高中校長黃偉立與家長會榮譽會長林子棋賢伉儷，今天下午親自到台中女中文教基金會陳昭舒董事長的祖厝「抬青蕉」， 合力抬起手中的大串青色香蕉，希望學子們學測考試順利，都能考上「台清交」。

黃偉立表示，陳昭舒董事長的祖厝有種香蕉，因為有青皮香蕉，給了學校「抬青蕉」諧音「台清交」的靈感，為高三學生祈福打氣，並提供香蕉給全校學生吃。

文華高中校長黃偉立與家長會榮譽會長林子棋賢伉儷，今天下午親自到台中女中文教基金會陳昭舒董事長的祖厝「抬青蕉」，取諧音祝福學子考上「台清交」。圖／文華高中家長會榮譽會長林子棋提供
文華高中校長黃偉立與家長會榮譽會長林子棋賢伉儷，今天下午親自到台中女中文教基金會陳昭舒董事長的祖厝「抬青蕉」，取諧音祝福學子考上「台清交」。圖／文華高中家長會榮譽會長林子棋提供

