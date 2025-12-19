115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

115年學測將於2026年1月17日至19日登場，英文科安排在第二天應試。隨著考期逼近，如何掌握學測英文命題方向，成為考生考前準備的關鍵，《聯合新聞網》整理一系列學測英文必讀資源，包含完整解析出題走向的「考題趨勢分析」，以及結合閱讀素養與國際時事的「紐時賞析」，協助考生快速抓住命題核心。

115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

文章目錄 紐時賞析

考題趨勢分析

115學測英文30天重點衝刺

Regardless of climate mitigation strategies, the world’s glaciers are on track to shrink significantly over hundreds of years, according to a new study published Thursday.

周四新發布的研究指出，無論採取什麼氣候緩解策略，全世界的冰川預計將在未來數百年內大幅萎縮。（繼續閱讀…）

紐時賞析／水庫慘成水塘…伊朗深陷缺水危機 找到一滴水都得囤起來

Some of Iran’s deepest reservoirs have shrunk to shallow ponds. Water pressure is so low in some cities that taps in apartment buildings run dry for hours. People desperately search for water tanks, and hoard every drop they can find.

伊朗有些最深的水庫現在縮成淺淺的水塘。有些城市的自來水壓低到不行，公寓大樓的水龍頭一連好幾小時都沒水。人們拚命找水箱，能找到一滴水都得囤起來。（繼續閱讀…）

紐時賞析／大規模縮減！逾15萬美國聯邦員工接受川普「優退方案」

The Trump administration is paying about 154,000 employees not to work as a result of novel resignation incentives offered to federal workers since Inauguration Day, the government’s human resources arm said Thursday.

美國政府人力資源部門周四表示，由於自總統川普就職日以來向聯邦員工提供的新型優離退方案，川普政府支付約15萬4000名不上班的員工薪資。（繼續閱讀…）

紐時賞析／觀眾不埋單？好萊塢今夏票房「1981年後最慘」 從數據看落差

This was supposed to be the summer when the North American box office returned to form — finally from the pandemic slump.

這本該是北美票房終於從疫情低迷中恢復，回歸正軌的夏天。（繼續閱讀…）

紐時賞析／柯克命喪槍下！從川普盟友遇刺 看美政治網紅人人自危

Two decades ago, the job title “content creator” didn’t exist. Today, a thriving economy fortifies these social media personalities as they anchor YouTube shows and post to legions of fans on Instagram or X.

20年前，「內容創作者」這個職稱還不存在。如今，蓬勃的經濟支持著這些社群媒體名人，他們主持YouTube節目，並在 Instagram或X上向大量粉絲發布內容。（繼續閱讀…）

紐時賞析／宣布美發放回饋金…竟是一場騙局！詐騙內容充斥在臉書政治廣告

An ad that appeared in thousands of Facebook feeds this summer featured an altered video of White House press secretary Karoline Leavitt at a regular press briefing. In it, she appeared to say Americans could claim a $5,000 relief check on an official government site. An arrow that then appeared instead led to an advertiser called Get Covered Today.

今夏，一則廣告出現在成千上萬篇臉書動態。這是支遭竄改的影片，內容是關於白宮發言人李維特記者會的畫面。片中她看似宣布，美國民眾可在政府網站申請5000美元紓困金。然而隨後的箭頭將民眾導向廣告商Get Covered Today頁面。（繼續閱讀…）

紐時賞析／全美大學生新寵！AI相關系所炙手可熱 成MIT第二大主修科目

Artificial intelligence is the hot new college major. This semester, more than 3,000 students enrolled in a new college of artificial intelligence and cybersecurity at the University of South Florida in Tampa.

人工智慧正成為大學校園裡最熱門的新興主修。本學期，位於坦帕的南佛羅里達大學，共有超過3000名學生選讀剛成立的人工智慧與資安學院。（繼續閱讀…）

》》點我看所有紐時賞析

考題趨勢分析：選擇題

觀察114年學測英文考題，師生普遍認為整體難易度適中，全中教則表示題目「嘉惠中上程度考生」。選擇題題材廣泛、貼近生活，並融入不少時事內容；同時，試題明顯重視長篇閱讀與閱讀技巧的運用，考生可參考近年命題趨勢與方向提前準備。

「英文考題從難到易，感覺有點在測試考生內心」，考生普遍反映，第一大題詞彙題較為燒腦，重點不在艱深單字，而是考驗常見字的「冷門用法」。中正高中教師吳佳穎則分析，第2題A選項使用的是名詞「農產品」，而非學生較熟悉的動詞「生產」；第9題B選項則將原本常見的形容詞用法，轉為動詞「增添光彩」，皆屬命題陷阱。

在其他題型的安排上，文義選填以歷史建築為主題，聚焦巴黎聖母院在不同時代的修建歷程，以及鐘聲與巴黎市民生活之間的連結；閱讀測驗則涵蓋交通號誌的發展、恐怖電影對心理發展的影響，以及俄國文化與伏特加之間的關係，題材相當多元。

闈場教師指出，114年英文試題明顯著重閱讀理解能力與閱讀策略的運用。考生需能快速適應不同題材文章，並透過字詞結構、上下文線索、句型關係及篇章組織，推測字詞意義與句子內容。

考題趨勢分析：非選擇題

非選擇題包含中譯英與作文，教師普遍認為，114年學測英文科非選題整體難易適中，屬於穩定發揮型題目。

中譯英以科技與電影為主題，要求考生翻譯「人類的想像和創意是科技進步最大的驅動力」以及「過去在科幻電影中出現的神奇物件，現在正逐一成真」，內容呼應近年AI科技相關時事。教師指出，今年中譯英題目句構單純，除第一小題的「驅動力」較需留意用字外，整體未出現艱澀字彙，對考生相對友善。

英文作文則以「颱風假」為主題，要求考生描述不同情境下的颱風假樣貌，並說明自己對放颱風假的看法與相關經驗。全中教試題評論教師團隊認為，作文題目貼近學生生活，由於近年來各縣市放颱風假的標準不一，引發社會討論，考生也會因居住縣市不同而產生不同觀點，整體具有相當大的發揮空間。

建國中學教師劉家慧提醒，考生書寫時應避免中文直譯。雖然題目涉及「放假」，但颱風假並非寒暑假或旅遊性質，不宜使用vacation，而應改以「have a typhoon day-off」等較符合語境的表達方式。

台北市明倫高中教師毛顯鶯建議，英文科考前30天至21天，可穩固閱讀和字彙能力，例如每天做2篇閱讀測驗、複習字彙；考前20天至14天，加強克漏字和篇章結構練習；考前14天至7天，集中練習錯題並檢查高頻語法；考前3天快速翻閱所有錯題，並每天閱讀，保持手感和語感。

》》點我看所有英文筆記

商品推薦