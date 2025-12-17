學測考前衝刺 教團邀教師「錄影音」彙整重點
學科能力測驗將於115年1月17日至19日舉行，全中教邀請各考科的資深老師錄製7分鐘影音，並編寫考前30天的應試準備，幫助學生考前衝刺。
全國高級中等學校教育產業工會今天發布新聞稿指出，115學年學科能力測驗即將到來，考前30天建議考生固定作息，精熟課綱內容及歷屆考題，補強弱點單元，瞭解命題趨勢，關注時事議題，才能在考試當天達到最佳狀態。
為幫助學生準備應試，全中教也邀請各考科的資深老師錄製7分鐘影音（https://reurl.cc/3bbaKX），並編寫考前30天的應試準備，提供學生參考，以利考前衝刺。
台北市明倫高中教師毛顯鶯建議，英文科考前30天至21天，可穩固閱讀和字彙能力，例如每天做2篇閱讀測驗、複習字彙；考前20天至14天，加強克漏字和篇章結構練習；考前14天至7天，集中練習錯題並檢查高頻語法；考前3天快速翻閱所有錯題，並每天閱讀，保持手感和語感。
師大附中教師張荊壢提到，化學試題強調命題情境化、跨領域化、跨章節整合，建議考生利用考前30天，踏實複習高一化學各章節重要基本概念，並精熟練習10年的歷屆考題，同時關心日常生活時事，例如2025年諾貝爾化學獎等。
台北市內湖高中教師莊易霖表示，公民試題考點含金量較高的範疇，包括政治、法律、經濟等3大領域，試題可能與時事連結；例如2025年的罷免案與公民投票案、普發現金1萬元政策等，都可和課本中的概念相結合。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言