學測考前衝刺 教團邀教師「錄影音」彙整重點

中央社／ 台北17日電

學科能力測驗將於115年1月17日至19日舉行，全中教邀請各考科的資深老師錄製7分鐘影音，並編寫考前30天的應試準備，幫助學生考前衝刺。

全國高級中等學校教育產業工會今天發布新聞稿指出，115學年學科能力測驗即將到來，考前30天建議考生固定作息，精熟課綱內容及歷屆考題，補強弱點單元，瞭解命題趨勢，關注時事議題，才能在考試當天達到最佳狀態。

為幫助學生準備應試，全中教也邀請各考科的資深老師錄製7分鐘影音（https://reurl.cc/3bbaKX），並編寫考前30天的應試準備，提供學生參考，以利考前衝刺。

台北市明倫高中教師毛顯鶯建議，英文科考前30天至21天，可穩固閱讀和字彙能力，例如每天做2篇閱讀測驗、複習字彙；考前20天至14天，加強克漏字和篇章結構練習；考前14天至7天，集中練習錯題並檢查高頻語法；考前3天快速翻閱所有錯題，並每天閱讀，保持手感和語感。

師大附中教師張荊壢提到，化學試題強調命題情境化、跨領域化、跨章節整合，建議考生利用考前30天，踏實複習高一化學各章節重要基本概念，並精熟練習10年的歷屆考題，同時關心日常生活時事，例如2025年諾貝爾化學獎等。

台北市內湖高中教師莊易霖表示，公民試題考點含金量較高的範疇，包括政治、法律、經濟等3大領域，試題可能與時事連結；例如2025年的罷免案與公民投票案、普發現金1萬元政策等，都可和課本中的概念相結合。

學測 教師 考題 課綱

