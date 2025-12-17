搶優秀學生 東吳大學祭新生獎學金最高240萬
115學年升大學各管道招生陸續開跑，東吳大學表示，正式設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，獎勵以大學繁星推薦、申請入學、分發入學等管道入學成績優異的學士班新生，最高4年可獲240萬獎勵。
東吳大學說，「端木愷校長獎學金」分為新生入學成績傑出獎學金及新生入學成績優秀獎學金兩類。新生入學成績傑出獎學金，鎖定學測或分科測驗成績表現特別傑出，並以東吳大學為第一志願錄取的新生，最高可於4年內獲得新台幣240萬元獎勵；新生入學成績優秀獎學金則針對志在東吳，品學兼優的新生，最高可獎勵一學年，每學期發給新台幣3萬元。
東吳大學表示，期盼藉此吸引更多頂巔高中生選擇東吳、深耕專業。又獲獎學生除入學成績優異外，亦須於就學期間維持良好學業表現與品行，方能續領獎學金，藉此鼓勵學生持續精進學習、穩定投入專業養成。
東吳大學表示，前故校長端木愷任內致力於高等教育發展，為了延續端木愷校長推廣教育、培育人才的精神，在新任董事長唐松章倡議下，集結校友及社會各界力量，設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，本獎學金不僅是對其教育理念的致敬，更是落實以學生為核心辦學精神的重要具體行動。
校方強調，獎學金經費來自校友及認同本校治校理念的社會人士捐助，並採專帳管理，確保資源長期穩定運作。
