115學測自然科／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存

115年學測將在2026年的1月17至19日舉行，自然科於首日（1月17日）下午12時50分至14時40分舉行。

115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

《聯合新聞網》彙整相關領域時事的「圖表看時事」，以及增進科普新知的「科學人雜誌」，並整理114學測地科考題以及114分科測驗的物理、化學、生物考題分析，助考生奪高分。

文章目錄 圖表看時事

科學人雜誌

30天重點衝刺

回顧114學年自然科考題

‧台灣首例碳封存！二氧化碳「超臨界」灌注地底 圖解可行地區、風險

碳捕捉及封存（Carbon Capture and Storage,CCS）是台灣達成二○五○年淨零目標的關鍵戰略和最後一塊拼圖，中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區的地下天然氣儲氣窖上方，設置我國首例碳…

全國首座碳封存場 製表／鄭朝陽

‧慈濟骨髓資料庫32年累積49萬捐贈者 圖解幹細胞用途、成功移植案例

據統計，親屬間捐贈骨髓的意願僅約五至六成，非親屬間捐贈難度更高，慈濟於一九九三年建立骨髓資料庫，日前完成第七千例非親屬造血幹細胞捐贈，儘管不認識受贈者，但仍有眾多陌生人發揮大愛，讓…

什麼是造血幹細胞捐贈 製表／元氣中心

‧俄羅斯8.8強震掀巨浪！多國發海嘯警報 一圖看破壞力與波高關係

俄羅斯遠東堪察加半島外海卅日發生規模八點八地震，周邊海嘯最高五公尺，俄國、日本、美國夏威夷和西岸等多地發布海嘯警報，卅日深夜才相繼解除。日本當局一度敦促逾二百萬人避難，岩手縣測得…

俄強震 海嘯襲多國。（製表／生活文教中心、國際中心）

》》點我看所有圖表看時事

‧同時擁有2種型態…地熱崛起 成台灣綠能新動力

重點提要1.因應全球暖化與能源安全，台灣必須進行能源轉型。截至2024年，台灣的再生能源僅佔總發電量的11.7%、地熱佔0.01%。2.台灣地熱發電深具潛力，已完成多處探勘，卻受限於發電技術與法…

日前核3廠停役，台灣正式進入無核電時代，而政府在全力推動綠電的同時，地熱發電也成為乾淨能源的選項之一。圖為位於新北市金山區的四磺子坪地熱發電廠。記者江婉儀／攝影 江婉儀

‧正面迎戰馬斯克！MIT研發出微晶片「從血管進入腦」

科技巨頭們對於人機一體的賽博格（Cyborg）早已有諸多想像，早在 2017 年，OpenAI 的執行長奧特曼（Sam Altman）就曾撰文指出：「近年矽谷熱門話題之一，是猜測人類與機器會在哪一年…

圖／取自Yadav et al.(2025). Nature Biotechnology

‧在最乾的地方「無中生水」…他花了50年改變家鄉和地球的未來

重點摘要1.21世紀人類最大的挑戰莫過於永續發展，氣候災難、能源危機和水資源短缺都考驗人類的智慧。2.利用金屬有機骨架（MOF）製作的集水裝置，僅需陽光就可在相對濕度極低的沙漠運作，從空氣中…

影像來源／唐獎教育基金會

》》點我看所有科學人雜誌

【115學測化學30天重點衝刺】

【115學測生物30天重點衝刺】

【115學測地科30天重點衝刺】

【物理】

松山高中教師蔡皓偉分析，最後一題組主軸為半導體製程，但出現少見的對數圖，評估是鑑別學生程度高下的關鍵。以廿六題為例，需找出波長範圍，其實能在圖中找答案，但若學生解讀題幹有問題，要拿分非常困難。補教物理教師陸怡中認為，考到半導體製程中曝光機等相關概念，只是把半導體當「引子」，實質還是考相關觀念，沒有超出課綱。

【化學】

114分科化學是新課綱4年來最難，補教化學老師黃鑫表示，考題越後面難度越高，尤其是混合題。實驗上的判斷題目蠻多的，多選題16、17題甚至已經跨到大學實驗範圍的題目，相當困難。課綱內的實驗完全沒出到，只讀課內範圍難拿高分，不過對於科學班、參加科展的同學會比較有利。補教老師表示，想拿高分，閱讀理解要夠強、圖表判斷要敏銳，相當考驗考生「數值估算」的能力。

【生物】

補教老師游夏表示，試題可說讀了就有分，圖表及數據相對往年來得少，植物學、生物學、遺傳演化學題目較多，但考法不難，而生命科學研究歷程題目特別多。北市教師解題團隊、建中教師周麗芬表示，今年試題整體側重圖片判讀、閱讀、擷取資訊及科學研究方法，大部分仍是科學素養題，但無熱門時事。

【地科】

114學測審題教師表示，地科試題結合真實情境，如颱風預報圖等，許多試題都能從時事新聞或科普影視找到相關內容；部分題目結合探究與實作，例如第44題要考生利用有限的工具蒐集資料，判斷所在地的海拔高度。中正高中教師李雱雯指出，今年地科推論題占比過半，圖表題仍維持一定比例，但非選題難度提升。

商品推薦