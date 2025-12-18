115學測自然科／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
115年學測將在2026年的1月17至19日舉行，自然科於首日（1月17日）下午12時50分至14時40分舉行。
《聯合新聞網》彙整相關領域時事的「圖表看時事」，以及增進科普新知的「科學人雜誌」，並整理114學測地科考題以及114分科測驗的物理、化學、生物考題分析，助考生奪高分。
‧台灣首例碳封存！二氧化碳「超臨界」灌注地底 圖解可行地區、風險
碳捕捉及封存（Carbon Capture and Storage,CCS）是台灣達成二○五○年淨零目標的關鍵戰略和最後一塊拼圖，中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區的地下天然氣儲氣窖上方，設置我國首例碳…
‧慈濟骨髓資料庫32年累積49萬捐贈者 圖解幹細胞用途、成功移植案例
據統計，親屬間捐贈骨髓的意願僅約五至六成，非親屬間捐贈難度更高，慈濟於一九九三年建立骨髓資料庫，日前完成第七千例非親屬造血幹細胞捐贈，儘管不認識受贈者，但仍有眾多陌生人發揮大愛，讓…
‧俄羅斯8.8強震掀巨浪！多國發海嘯警報 一圖看破壞力與波高關係
俄羅斯遠東堪察加半島外海卅日發生規模八點八地震，周邊海嘯最高五公尺，俄國、日本、美國夏威夷和西岸等多地發布海嘯警報，卅日深夜才相繼解除。日本當局一度敦促逾二百萬人避難，岩手縣測得…
重點提要1.因應全球暖化與能源安全，台灣必須進行能源轉型。截至2024年，台灣的再生能源僅佔總發電量的11.7%、地熱佔0.01%。2.台灣地熱發電深具潛力，已完成多處探勘，卻受限於發電技術與法…
科技巨頭們對於人機一體的賽博格（Cyborg）早已有諸多想像，早在 2017 年，OpenAI 的執行長奧特曼（Sam Altman）就曾撰文指出：「近年矽谷熱門話題之一，是猜測人類與機器會在哪一年…
‧在最乾的地方「無中生水」…他花了50年改變家鄉和地球的未來
重點摘要1.21世紀人類最大的挑戰莫過於永續發展，氣候災難、能源危機和水資源短缺都考驗人類的智慧。2.利用金屬有機骨架（MOF）製作的集水裝置，僅需陽光就可在相對濕度極低的沙漠運作，從空氣中…
【115學測物理30天重點衝刺】
【115學測化學30天重點衝刺】
【115學測生物30天重點衝刺】
【115學測地科30天重點衝刺】
【物理】
松山高中教師蔡皓偉分析，最後一題組主軸為半導體製程，但出現少見的對數圖，評估是鑑別學生程度高下的關鍵。以廿六題為例，需找出波長範圍，其實能在圖中找答案，但若學生解讀題幹有問題，要拿分非常困難。補教物理教師陸怡中認為，考到半導體製程中曝光機等相關概念，只是把半導體當「引子」，實質還是考相關觀念，沒有超出課綱。
【化學】
114分科化學是新課綱4年來最難，補教化學老師黃鑫表示，考題越後面難度越高，尤其是混合題。實驗上的判斷題目蠻多的，多選題16、17題甚至已經跨到大學實驗範圍的題目，相當困難。課綱內的實驗完全沒出到，只讀課內範圍難拿高分，不過對於科學班、參加科展的同學會比較有利。補教老師表示，想拿高分，閱讀理解要夠強、圖表判斷要敏銳，相當考驗考生「數值估算」的能力。
【生物】
補教老師游夏表示，試題可說讀了就有分，圖表及數據相對往年來得少，植物學、生物學、遺傳演化學題目較多，但考法不難，而生命科學研究歷程題目特別多。北市教師解題團隊、建中教師周麗芬表示，今年試題整體側重圖片判讀、閱讀、擷取資訊及科學研究方法，大部分仍是科學素養題，但無熱門時事。
【地科】
114學測審題教師表示，地科試題結合真實情境，如颱風預報圖等，許多試題都能從時事新聞或科普影視找到相關內容；部分題目結合探究與實作，例如第44題要考生利用有限的工具蒐集資料，判斷所在地的海拔高度。中正高中教師李雱雯指出，今年地科推論題占比過半，圖表題仍維持一定比例，但非選題難度提升。
▪想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
▪高三畢旅「0人參加」！班導宣布全班回校上課 網點頭：行程爛又貴
▪父驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了
▪升學最有用的英檢？網直言：學測這級分最重要 考完衝多益有利個申
▪沒考上好大學人生完蛋？高三生迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷
▪學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
