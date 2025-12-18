115學測社會科／考題分析、全球時事一次掌握！川普關稅經貿影響 APEC看兩岸互動

115年學測將在2026年的1月17至19日舉行，社會科為最後一天、最後一科，考試時間從12時50分至14時40分，時長110分鐘。

115年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

《聯合新聞網》整理了社會科三科的時事話題、各科重點筆記，以及30天衝刺影片，陪伴考生迎戰學測最後一哩路。

立院三讀通過年金停砍案，國民黨立委高喊「年金停砍、留住人才、國民黨團、說到做到」。記者林伯東／攝影

‧立院三讀停砍公教年金！修法3重點、所得替代率變化一次看

立法院12日在藍白人數優勢下，表決三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休公教人員年金確定停砍，並且回溯自二○二四年一月一日起不再逐年遞減…

‧APEC閉幕 圖解21會員國經貿實力、GDP成長預測

亞太經合會（APEC）領袖會議日前閉幕，領袖合照時，我方代表林信義與中國大陸國家主席習近平擦身而過，並沒有進一步的互動。至於賴清德總統是否交代，可以或不可以與習近平互動，林信義否認，他表示…

‧美中貿易戰激化！川普擬對陸加徵100%關稅 稀土管制影響多大？

中國近日強化稀土出口管制，引發美國總統川普大為不滿，導致美中貿易戰再度升高。川普聲稱，中國準備祭出大規模出口管制，幾乎涵蓋所有產品，川普為此宣布，擬自十一月起向中國額外課徵一○○％關稅…

【新聞中的公民與社會】

南韓總統李在明。圖／美聯社

‧韓明年國防預算增8.2%、投資尖端科技 體現國際關係何種特質？

一、時事掃描李在明：明年國防預算增8.2% 聚焦無人機和機器人韓國總統李在明今天表示，韓國明年國防預算將增加8.2%，總額達66.3兆韓元(約新台幣1.4兆元)。他強調，只有在堅實的安全基礎上才能實…

‧台中突爆非洲豬瘟！政府採多元防疫措施 盼逐步降低風險

一、時事掃描台中爆疑似非洲豬瘟 全國豬隻禁運禁宰5天、禁止廚餘養豬台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。農業部公告，即起全面禁止廚餘…

‧美國政府10月1日關門⋯反映美政治體制哪項制度挑戰？

一、時事掃描美國政府癱瘓首日！參院兩輪表決破局 川普趁機凍結預算報復政敵紐約時報報導，美國政府在當地時間10月1日正式關門，參議院同日連續兩輪投票仍未能通過任何一項資金法案，政府持續停擺…

【國際小學堂】

外媒近期驗收川普物價承諾發現，相較約一年前，美國家庭開銷不減反增。圖為美國總統川普去年八月競選期間談到物價上漲。(路透)

‧抗通膨無效 川普降物價承諾跳票

美國總統川普以解決通貨膨脹為核心政見贏得去年十一月大選，自稱上任後要立刻降低美國物價。但外媒近期驗收川普物價承諾發現，相較約一年前，美國家庭開銷不減反增，食品雜貨、新車價格和電費齊漲…

‧減稅、供地拚AI 各國進步「有代價」

許多國家的政府希望在人工智慧（ＡＩ）站穩腳步，提供科技公司便宜土地、減稅和資源取得管道，並在管制和資訊揭露上採取不干預做法。研究資料中心開發的牛津大學學者瓦迪維亞向紐約時報說，各國政府…

‧為軍武棄民生 俄經濟特區成無人機產區

俄羅斯除了軍人動員人數比烏克蘭還多，軍備動員也不落人後。俄國總統普亭已借助伊朗、北韓和中國大陸等外國夥伴，以及蘇聯時代的廣大軍備工廠網絡，大幅加速無人機、飛彈和戰車等武器供給，致力比烏…

【公民重點筆記】

收錄歷年學測公民科考試範圍的重點筆記，包含國際經濟體系、政府組成與運作、法律人權等重點。

【115學測公民30天重點衝刺】

泰國和柬埔寨長年因為邊境地區古寺廟歸屬問題關係緊張。圖為千年古廟普里維希神廟，七月廿四日攝於柬國普里維希省。法新社

‧泰柬衝突導火線…高棉古廟之爭 國際法院愈理愈亂

柬埔寨西北部的山林曾是過去高棉文明的繁榮中心，當地數座可追溯到高棉帝國時期的古老寺廟現在卻成為泰國、柬埔寨衝突的焦點。泰柬邊境爭端已持續數十年，期間雙方為了爭奪古寺廟群幾次交火。七月下…

‧執政聯盟頻內鬥 選制成亂源

尼泊爾九月稍早爆發反貪腐抗議後，總理請辭，政局再度發生變化。尼國政壇動盪不新鮮，自二○○八年結束君主制以來已換了十幾次政府。印度媒體報導，該國從數百來的君主專制，過渡成聯邦民主共和國的…

‧伊朗拚核武？ 解析60年核計畫

以色列六月十三日空襲伊朗核設施，美國隨後加入戰局，以伊戰爭持續十二天才停戰，伊朗三處核設施重創，以色列總理內唐亞胡說這是對伊朗核計畫「武器化」的迎頭痛擊。美國總統川普也說，相信伊朗非…

【歷史重點筆記】

收錄歷史科重點筆記，如世界重大年表、台灣史重點、中國歷史制度等等。

【115學測歷史30天重點衝刺】

【國際小學堂】

巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯二○二三年十月乾旱期間，一名當地民眾的船屋卡在亞馬遜河支流黑河。美聯社

‧極端氣候 正威脅全球水力發電

全球用電需求日增，各地水力發電量卻愈來愈不可靠。水力是世界第三大電力來源，僅次煤、天然氣，但在二○二三年，全球水力發電量下降的幅度，卻相當於菲律賓一年用電，達到自一九六五年以來最大年度…

‧西藏修建新大壩 環境衝擊跨數國

水力發電廠堪稱工程奇蹟，工程浩大，設計精妙，中國大陸等國也正設法打造更大、難度更高的水壩。但這類巨型設施，通常設於偏遠且環境脆弱的河流上，恐衝擊當地環境和社區。能源專家提醒，各國領袖應…

‧抽地下水釀禍 地層下陷威脅全球

全球多座沿海城市地層下陷速度令人擔憂。英國廣播公司（BBC）六月報導，新加坡南洋理工大學對世界各地四十八座城市及周邊區域的研究指出，估計將近七千六百萬人居住的地方，在二○一四年至二○二○年…

【地理重點筆記】

收錄各年級地理科重點章節筆記，包含世界地圖、地形系統、地理資訊、氣候及聚落等概念。

【115學測地理30天重點衝刺】

【公民科】

補教公民教師張雪雲分析，今年考題跟生活經驗高度結合，考題涵蓋國際現狀、網路平台，國際政治、關稅時事、政府寬鬆政策、通膨、外送員等都入題，最大重點是性別平等題目非常多。台北市教師團解題、內湖高中教師李美萱指出，圖表數據判斷題目比去年增加，且跨社會、政治、經濟、法律的命題趨勢更加明顯，學生除了要精熟知識也須著重對時事的觀察。

【歷史科】

補教歷史老師馮敬之說，今年歷史科試題出題非常全面，並未特別偏重特定年代或章節，強調閱讀理解能力，並語帶保留說，經濟題型特別多，不曉得是否與美國總統川普的關稅政策有關。全國教師會歷史科教師群評析指出，高三選修課程內容比例明顯提高，包括反殖民、醫療史、藝術史、性別史與物種交流史等；軍事史題數增加，尤其聚焦中國近現代戰爭史

【地理科】

補教地理教師黃創宏指出，圖表題考驗學生空間資訊操作與判讀能力、部分考題強調地圖方位與座標判讀的細節敏感度，考生須非常仔細小心。全國教師會地理科解題教師群指出，今年地理科命題內容緊扣時事脈動，涵蓋無動力帆船貿易、AI產業鏈、元宇宙虛擬空間等議題，展現地理知識與科技、經濟發展的結合。

