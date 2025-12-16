科系與學檔內容對不上懶得交？ 教授、老師建議「轉個彎」

高中生學習歷程檔案部分內容未提交率逐年上升。第一線教師指出，曾有學生曾來求助，表示學測考砸了、無法填理想的領域學系，只能改填其他領域，但先前做的學習歷程檔案便無法「對準」。教授跟高中教師多表示，沒對準還是能檢具，說明轉折的心路歷程以及學到了什麼能力，都比什麼都不檢附來得好。

一名高中輔導老師指出，教學現場大多數的狀況是，高一生勉強摸索、嘗試做，到高二大概才比較有概念，但高三上又多只想把眼前的學測考好，此時回頭檢視已上傳的資料，常發現高一的資料太生澀、太簡單，或志向變了，很多學生會開始抱怨，或權衡評估之下乾脆心一橫，直接攻分科測驗最省事。

師大附中地科教師洪逸文則談到，曾有學生來諮詢，表示學測自然科考砸了、沒辦法申請理想中的科系，只能改申請一類組商管領域，但學習歷程內容不免就難以「對準」，當時帶領學生，先檢視商管科系書面資料準備指引，了解學系期望的「能力」，再回頭檢視學檔既有內容加以延伸。

洪逸文指出，商管學系講求思辨，於是建議學生，從化學實驗與論證的學習成果以此闡述，因學習歷程中的課程學習成果不一定要鎖定知識面，也能以能力為導向，就不會因為科系志向改變了而覺得過去的經驗無用。

文大法律系教授方元沂也指出，近年主持二階甄審時，確實有看到學生沒有檢附課程學習成果、多元表現等，或檢附的內容跟法律系對不上，通常會先問原因，「但終究是有總比都沒有好。」

即便檢附的內容跟領域不同，方元沂也說，學生能敘述志向異動的轉折，只要學生檢具的資料能凸顯部分能力、學習動機就有機會，倒不必完全與志願學系相同。

