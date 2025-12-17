聽新聞
0:00 / 0:00
學檔缺交率增...高三志願轉彎 「拚分科更省事」
高中生學習歷程檔案部分內容未提交率逐年上升。第一線教師指出，曾有學生求助，指學測考砸了、無法填理想的領域學系，只能改填其他領域，但先前做的學習歷程檔案便無法「對準」，索性不交了。不過教授跟高中教師多表示，沒對準還是能檢具，說明轉折的心路歷程以及學到了什麼能力，都比什麼都不檢附來得好。
一名高中輔導老師指出，教學現場大多數的狀況是，高一生勉強摸索，到高二才比較有概念，但高三上又多只想把眼前的學測考好，此時回頭檢視已上傳的資料，常發現高一資料太生澀、簡單，或志向變了，很多學生會開始抱怨，或權衡評估之下乾脆心一橫，直接攻分科測驗最省事。
文大法律系教授方元沂也說，近年主持二階甄審時，確實有看到學生沒有檢附課程學習成果、多元表現等，或檢附的內容跟法律系對不上，通常會先問原因，「但終究是有總比都沒有好。」即便檢附的內容跟領域不同，學生也能敘述志向異動的轉折，只要學生檢具的資料能凸顯部分能力、學習動機就有機會。
