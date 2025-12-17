聽新聞
學生不缺大學讀 學檔缺交率逐年增 學者：該體制很難走下去

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
根據教育部統計，學習歷程檔案中的「課程學習成果」及「多元表現」未提交比率，逐年增長，其中多元表現未提交率更高達近5成。圖／聯合報系資料照片
一○八課綱上路後，高中生都要建制學習歷程檔案，實際上卻因建制麻煩、升學時不一定派上用場，導致學生愛交不交。教育部統計，學習歷程檔案的「課程學習成果」及「多元表現」未提交比率，逐年增長，其中多元表現未提交率更高達近五成。

教團、學者直言，少子化下，學生都有大學讀，導致中後段學生覺得沒差，頂多最後等分發就好了，若未提交率愈來愈高，學習歷程檔案恐成虛設。

學習歷程檔案是申請大學的重要備審資料，其內容包含基本資料、修課紀錄，以及由學生每學期上傳的課程學習成果與多元表現。不過教育部統計發現，一般生課程學習成果、多元表現未提交率逐年上升，前者從百分之十七點八，提升至百分之廿九點三；後者則是首屆未提交率就高達百分之卅三點四，第三屆更增為百分之四十七點三。至於提交平均件數，課程學習成果從一開始平均提交九件減為七件；多元表現則從十件減為七件。

清大生命科學暨分子醫學研究所特聘教授焦傳金表示，聽過太多學生說學習歷程檔案要花很多時間準備，不如考分科測驗。再者，也有學生是取得不錯的學測成績後才想嘗試申請入學，該批學生傾向以ＰＤＦ檔重新製作說明，兩項原因，導致提交率逐年降低。

焦傳金也談到，學習歷程用於升學下，社會有很強大的焦慮感，大學應當釋出更多訊息向學生、家長說明，否則未繳交率一旦超過五成，該體制恐很難走下去。

全教總高中委員會副主委臧俊維分析，少子化下，學生都有大學讀，前段學生以學習歷程檔案爭取好的公立學校科系，但中後段學生則多認為沒差，因招生名額多，最終都能等分發。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，少子化下，即便是前段私立大學也很容易備取即錄取，終歸是招生名額多、學生少，橫豎都有學校讀，學生自然不會太努力。

至於最新第四屆學習歷程檔案提交率統計，教育部僅表示，學習歷程檔案重質不重量、尊重個人意願，為避免外界以不同身份別學生提交情形定論學習成效，衍生過多不必要紛擾，未再有相關統計。教育部也強調，學習歷程檔案非僅用於升學，而是透過歷程紀錄，培養自主學習、反思等能力。

教育部 升學 少子化 分科測驗 申請入學 學測 課綱 全教總

