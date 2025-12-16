沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

高中生現在在如火如荼的準備學測，而高職生的戰場是4月的統測。一名高三生近日讀書陷入迷茫，忍不住上網詢問建議。

一名備戰統測的高三生在Dcard發文表示，家裡親戚都說「考不上好大學人生會完蛋」，但最近沒有讀書動力，模考成績也差不多，感覺自己的能力就到此了，心情陷入迷茫，便上網詢問大家看法。

許多人直言好的學歷其實就是多一條路，「讀書是相對簡單的路，不讀書要賺大錢通常要走很多彎路」、「起碼考個國立科大吧，國立科大還是有一些老師的必修會強制你一定要讀書那種，而且畢業也比較好聽」。也有人指出，重點不在學校而是科系，「重點是科系啦，選系不選校」、「科系很重要學校其次，畢業剛出去看學歷後面看經歷」。

有部分網友認為大學並不能代表人生，「是要看你以後喜歡的職業是什麼？那個產業需不要需要深造才是重點」、「不會啊，多的是沒走本科系的人」、「不會完蛋，你的人生要怎麼過是你來決定」、「學歷這種東西只會在你人生佔大概五年的時間，也可能不到。等你工作五年，大家只會看著你的能力而非學歷」。

