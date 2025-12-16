快訊

升學最有用的英檢？網直言：學測考到這級分最重要 考完衝多益有利個申

學生示意圖。圖／AI生成
學測個人申請可以說是一條龍的升學歷程，考完學測後許多高中生會大肆慶祝，也有人會開始準備學習歷程檔案，提早為下一步做打算。

在備審資料中，附上英檢能力或多或少有加分效果。英文能力檢定測驗百百種，全民英檢、多益、托福、雅思等等，根據自己的需求可以選擇不同測驗，一名網友在臉書社團「高中學習討論群」詢問，高中生要考哪種英文檢定才會在升學上有幫助？

多數人還是推薦多益或全民英檢中高級，但不少人認為，和這些額外的測驗相比，學測考15級分最重要，「學測最重要，繁星、個申、分科都需要」、「認真準備學測考15級分對升學幫助最大，如果有分科也更有競爭力」。還有人直言，對升學有沒有用重點不是考哪種英檢，而是分數高低。

由於多益每個月都有開放報考，也有人建議，想要把多益證書放進學習歷程檔案加分的話，可以在1月考完學測、4月個人申請截止前去考多益，「考完學測的成績，基本上和英檢、多益差距不大」，但要注意作業時間，多益成績出來、申請顏色證書都需要時間，建議最晚2月底3月初要去考。

