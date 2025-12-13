學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點
高中生的人生大關——「學測」即將來臨，剩下30多天的日子裡，不少高三生陷入情緒漩渦。一名學生對於目前的讀書方法陷入迷茫，參考各種建議，卻又和自身目標相反，讓該學生不知所措。
一名準備學測的學生在Dcard傾訴，表示自己不知道該聽誰的建議衝刺學測，自己的數學科有些觀念還不清楚，但大家都說現在就是刷歷屆試題；英文科無法拿捏單字該背五級還是六級、閱讀、作文結構和手感的分配；國文科則是每次都寫不完。作息時間也讓原PO很掙扎，大家都建議要開始早睡以應對考試時間，但如果早睡自己的進度就讀不完。
原PO也有列出理想科系的錄取分數和現在自己發揮最好的成績，其實都只差一級分，英文也還有希望，但數學「能維持住前標就不錯了」，種種壓力讓原PO感到很絕望。
不少過來人針對原PO的讀書方法給出建議，「（數學）完全可以回去釐清觀念，歷屆隨時都可以寫不用擔心」、「（英文作文）我自己覺得結構比較重要，不然我平常都寫很順，考試當天就是很卡我就考爛」、「（單字）六級不用背單字書，刷指考或北模順便背就好了」、「（單字）六級不用背，五級背比較常見的」。作息部分大家也認為只要睡飽、有精神就好，不用強迫自己一定要早睡。
其他網友也溫暖接住原PO的焦慮，「現在考不上理想科系，也不必那麼焦慮，以後還有轉學考或轉系的機會」、「你為什麼要一直跟別人比較？跟自己比就好了，不要去一個不適合自己的地方」、「心態穩住，相信自己你一定可以的，你都這麼努力了」。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言