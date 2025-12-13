學測倒數逼近！高三生「衝刺卡關」陷絕望 過來人暖心指點

高中生的人生大關——「學測」即將來臨，剩下30多天的日子裡，不少高三生陷入情緒漩渦。一名學生對於目前的讀書方法陷入迷茫，參考各種建議，卻又和自身目標相反，讓該學生不知所措。

一名準備學測的學生在Dcard傾訴，表示自己不知道該聽誰的建議衝刺學測，自己的數學科有些觀念還不清楚，但大家都說現在就是刷歷屆試題；英文科無法拿捏單字該背五級還是六級、閱讀、作文結構和手感的分配；國文科則是每次都寫不完。作息時間也讓原PO很掙扎，大家都建議要開始早睡以應對考試時間，但如果早睡自己的進度就讀不完。

原PO也有列出理想科系的錄取分數和現在自己發揮最好的成績，其實都只差一級分，英文也還有希望，但數學「能維持住前標就不錯了」，種種壓力讓原PO感到很絕望。

不少過來人針對原PO的讀書方法給出建議，「（數學）完全可以回去釐清觀念，歷屆隨時都可以寫不用擔心」、「（英文作文）我自己覺得結構比較重要，不然我平常都寫很順，考試當天就是很卡我就考爛」、「（單字）六級不用背單字書，刷指考或北模順便背就好了」、「（單字）六級不用背，五級背比較常見的」。作息部分大家也認為只要睡飽、有精神就好，不用強迫自己一定要早睡。

其他網友也溫暖接住原PO的焦慮，「現在考不上理想科系，也不必那麼焦慮，以後還有轉學考或轉系的機會」、「你為什麼要一直跟別人比較？跟自己比就好了，不要去一個不適合自己的地方」、「心態穩住，相信自己你一定可以的，你都這麼努力了」。

商品推薦