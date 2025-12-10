避免「校內互打」缺額 115申請入學世新大學推新規：考生限填1系組

115學年升大學申請入學將於明年春季開跑，申請入學考生可填選6個志願，世新大學則推出新的招生變革，限填1學系。校方表示，此舉是盼減少考生準備備審資料的壓力，也盼讓選才更精準，不會因校內科系重複錄取導致缺額。教團則認為，此舉多少限制了學生的選擇權。

申請入學管道每名考生最多可填6個志願，但考生即便錄取多個校系志願，最終也僅能選其中一所，導致學系多因重複錄取後缺額，甚至校內各系間就先「互打」，對此，近年不少大學開始限制考生申請該校的系組數。

根據甄選會資訊，私立大學如東吳、中原、東海、逢甲大學規定一學生可填該校3個系組；台大規定可填5個，台師大與清大則開放可填6個。115招生則有北藝大、台體大、玄奘大學與世新大學僅開放學生填一個志願。

世新副校長賴正能表示，此舉是以學生為考量，在於學生於申請入學管道報名不同校系都將延伸不同的費用，也需要準備不同的備審資料，希望透過一個志願選填的措施，減輕學生壓力；再者，學校也盼選才更精準，避免考生報考一校多系，最後因重複錄取導致缺額。

媒體詢問，此舉是否會導致學生反而被其他大學搶走？賴正能說，申請入學可填6志願，除非學生6個志願都填世新，否則也會有其他志願是填他校，又即便6個志願都填寫世新，其最終也只能來一個，根本還是在於大學辦學要有特色，考生要能根據其興趣找到適合的科系，學校據此提供減輕負擔又更精準的選才措施。

近年不少學校都嘗試解決重榜導致的缺額問題，如台大近年即先於校內推出預分發制度，學生正、備取數個台大科系，將由學生先提交志願序讓校內分發，不再重複占缺，也讓「五冠王」走入歷史。

全教總理事長侯俊良表示，世新此舉是避免校內學系互相競爭，學生不會因為備取、重複錄取而占名額，以學校招生為考量；但對學生而言，就是犧牲了選擇權。

侯俊良說，少子化下學校都致力於做招生專業化，學校八成也是經分析後評估此舉對自己有利，但也是賭注，難保學生不會因此流到其他學校；但反之，學生也可能更小心，選擇最喜歡的世新大學校系來填寫。

商品推薦