世新大學申請入學變革 115學年起考生限填1系組

中央社／ 台北10日電
考生示意圖。圖／AI生成
世新大學115學年度起招生有重大變革，申請入學每名考生的6個志願中，限填世新1學系。校方說，此舉是為「精準招生」，避免考生重複錄取同校不同系組。

在大學「申請入學」管道中，每名考生最多可挑6個志願，但大學可以限制考生申請該校的系組數，避免考生重複報考校內性質相近的科系，在甄選時產生「重複錄取」和「校內互打」的情況。

以傳播著名的世新大學，過去限制每名考生在申請入學管道限填校內2個系組，115學年度開始，更進一步限制為只能填1個系組。

世新大學副校長兼教務長賴正能向中央社記者解釋，這是「以考生為中心」的考量，畢竟考生報考不同的系組，都要繳交費用，且在準備「備審資料」時，也要花費很多的精神和資源。

賴正能認為，限填校內1系組，可讓考生更集中他的專業志趣，對大學來說，也可避免考生重複報考，造成的重複錄取和缺額情形，讓選才更為「精準」。

根據甄選入學委員會公布的「115學年度大學申請入學招生學校暨可選填學系組數一覽表」，多數學校限填數都在3系組以上，例如台灣大學是5系組；東吳、中原、東海等老牌私校限填3系組；僅有台北藝術大學、台灣體育運動大學、玄奘大學、世新大學等4校限填1系組。

被問及是否擔心限填1系組的招生政策，會使選填人數變少，或讓學生轉而流去其他大學，賴正能語帶自信地說，重點還是學校辦學要有特色，各科系在選才時，也會希望學生的性向、興趣與科系能結合在一起，這也是「申請入學」管道的用意。

賴正能指出，各系選才時，都會將考生選擇該系的「決心」納入考量，例如二階段面試時，教授往往會問考生「還報考了哪些科系」。這個問題的目的，是要看考生選填志願的類型是否一致。

賴正能說，如果挑選的6個志願都很發散，一下填法律、一下填傳播，一下填醫學，可能就代表考生的性向還沒有收斂，決心也可能不夠強烈。

