申請入學一階 台大社會改看數A 政大外交先篩國文

一一五學年升大學申請入學日前公布簡章，受到篩選倍率影響，政大外交系、台北大學應用外語系明年將以國文成績分高下，台大社會系先前均參採數Ｂ，將改參採數Ａ，預期將收到不一樣的學生。台大表示，社會系也重視資料處理、分析等能力，認為參採數Ａ更合適；政大外交系則表示，是為了避免近年重榜的問題。

政大外交系今年申請入學以國文、英文及社會等三科進行一階篩選，北大應外系則看國文、英文、數Ｂ及社會等四科，但明年兩系僅設定國文一科進行篩選。

升學輔導專家劉駿豪分析，明年申請入學，要通過政大外交系一階篩選，國文恐怕要十五級分，至於北大應外系檢定要求國文、英文兩科達均標，雖然門檻不高，但之後則僅以國文三倍率篩選，同樣變成要以國文分高下，不過國文好的學生會不會去讀應外系還是個問號。

劉駿豪說，台大社會系明年參採國、英、數Ａ、社等四科，篩選科目從數Ｂ改為數Ａ，這樣子的改變在非商管學系很少見，再加上考生只能選填六個校系，多半希望志願不要浪費，如果考生對過篩沒信心，就容易被捨棄。

不過升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，只考數Ｂ的學生愈來愈少，只要數學能力尚佳都會數Ａ、Ｂ均考，社會組科系為了保有對學生的選擇權也傾向參採數Ａ。若自然組學生在競爭理工科系時較吃力，台大社會系也能變成具吸引力的選項。

對此，台大註冊組主任李宏森直言，數間國立大學近年都觀察到，進入二階甄選但最終實際繳費參加的學生僅約七成多，有些科系報名人數真的不多，因此各學系都很努力，透過調整篩選科目擴大招生目標，盼招募到真正有興趣的學生。

政大表示，近年學生數少、一類組相關科系重榜率高，為避免與其他科系重榜，每年都會視招生狀況調整不同科目的倍率，希望藉此降低重複錄取。

商品推薦