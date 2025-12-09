台大醫等7系 申請入學參採社會科

一一五學年度大學申請入學簡章近日公布，今年篩選規則大洗牌，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲、乙組等三系組，一階篩選科目均捨學測英文，改採社會科。校方多表示，近年考生英文皆具備一定水準，但仍需人文素養、社會學科訓練，因此改參採社會科。

根據簡章，明年台大醫學系、馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系與牙醫系、中國醫藥大學中醫系甲乙組等七個系組，都採計社會科。

升學輔導專家劉駿豪表示，如果明年申請入學，考生若以醫學、牙醫或中醫系為目標，建議社會科要有一定的準備，否則容易錯過這七個系組的選填機會。且綜觀近兩年，學測社會頂標都是十三級分，且輔大醫學系在一階篩選時，英文加社會要廿九級分才達標，代表社會科至少要十四級分。

台大醫學系表示，系上學生皆具基本英文能力，但醫學也需社會人文素養、社會科學訓練，學測社會科正是測驗學生能否掌握社會領域學科基礎、覺察與說明社會現象，以及針對知識反思。

中國醫藥大學表示，英文是工具也是必備能力，因此不再納入一階篩選科目。台灣的醫學品質與設備都具水準，但醫病關係仍須加強，近年愈來愈重視醫學人文教育、醫者仁心，因此一階篩選科目棄學測英文、改採社會。

全中教理事長史美奐分析，醫學系預設來申請的高中生英文肯定不差，參採社會科其實是回到過去五科全採的思維，要求學生須科科都強、沒有一科能放棄，也變相突破了申請入學參採「五選四」的規定。

得勝者文教提醒，明年甄選，多所醫學系提供多日場次，北醫與長庚醫學系規畫四天，中國醫醫學系安排三天，考生能避開撞期提升參與，但台大、陽明交大以及成大等醫學系申請入學二階甄試日期均為五月十六日，撞期下只能三擇一。換句話說，如果考生想要讀這三所學校，只能挑一間報考，備戰策略大受影響。

