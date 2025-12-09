聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫等7系 申請入學參採社會科

聯合報／ 記者許維寧余采瀅／台北報導

一一五學年度大學申請入學簡章近日公布，今年篩選規則大洗牌，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲、乙組等三系組，一階篩選科目均捨學測英文，改採社會科。校方多表示，近年考生英文皆具備一定水準，但仍需人文素養、社會學科訓練，因此改參採社會科。

根據簡章，明年台大醫學系、馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系與牙醫系、中國醫藥大學中醫系甲乙組等七個系組，都採計社會科。

升學輔導專家劉駿豪表示，如果明年申請入學，考生若以醫學、牙醫或中醫系為目標，建議社會科要有一定的準備，否則容易錯過這七個系組的選填機會。且綜觀近兩年，學測社會頂標都是十三級分，且輔大醫學系在一階篩選時，英文加社會要廿九級分才達標，代表社會科至少要十四級分。

台大醫學系表示，系上學生皆具基本英文能力，但醫學也需社會人文素養、社會科學訓練，學測社會科正是測驗學生能否掌握社會領域學科基礎、覺察與說明社會現象，以及針對知識反思。

中國醫藥大學表示，英文是工具也是必備能力，因此不再納入一階篩選科目。台灣的醫學品質與設備都具水準，但醫病關係仍須加強，近年愈來愈重視醫學人文教育、醫者仁心，因此一階篩選科目棄學測英文、改採社會。

全中教理事長史美奐分析，醫學系預設來申請的高中生英文肯定不差，參採社會科其實是回到過去五科全採的思維，要求學生須科科都強、沒有一科能放棄，也變相突破了申請入學參採「五選四」的規定。

得勝者文教提醒，明年甄選，多所醫學系提供多日場次，北醫與長庚醫學系規畫四天，中國醫醫學系安排三天，考生能避開撞期提升參與，但台大、陽明交大以及成大等醫學系申請入學二階甄試日期均為五月十六日，撞期下只能三擇一。換句話說，如果考生想要讀這三所學校，只能挑一間報考，備戰策略大受影響。

延伸閱讀

115申請入學台大社會系改採數A 教團分析招生戰略：保有學生選擇權

大學申請入學醫學、中醫系「棄英文改採社會」 中國醫大揭決定關鍵

大學申請入學社會系參採數A外交系先篩國文 台大、政大回應了

115申請入學台大醫、中醫藥等7學系捨英文改參採社會 3頂大醫學系二階日期強碰

相關新聞

大學申請入學醫學、中醫系「棄英文改採社會」 中國醫大揭決定關鍵

115年大學申請入學簡章近日公布，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3系組，一階篩選科目均捨學...

台大醫等7系 申請入學參採社會科

一一五學年度大學申請入學簡章近日公布，今年篩選規則大洗牌，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲、乙組等三系組，一階篩選科目均...

申請入學一階 台大社會改看數A 政大外交先篩國文

一一五學年升大學申請入學日前公布簡章，受到篩選倍率影響，政大外交系、台北大學應用外語系明年將以國文成績分高下，台大社會系...

115申請入學台大社會系改採數A 教團分析招生戰略：保有學生選擇權

115升大學申請入學不少科系變更參採科目，如台大社會系一改過去參採數Ｂ改採數Ａ。教育團體分析，數Ａ一直以來就非自然組科系...

高中英聽二試13日登場2.7萬人報考 試場分配公布

115學年度高中英語聽力測驗第二次考試，預計本月13日登場，共有2.7萬餘人報考，較去年同期減少。大考中心今天公布試場分...

115申請入學台大醫學系 一階篩選捨學測英文、改採社會

115年大學申請入學簡章近日公布，補教分析，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3系組，一階篩選科目均捨學測英文、改採社會，採計社會的自費醫學系、牙醫系及中醫系因此增為7個；同時，台大、陽明交大及成大等3校醫學系二階甄試日期都是明年5月16日，三者強碰，考生必須三擇一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。