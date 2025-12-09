115申請入學台大社會系改採數A 教團分析招生戰略：保有學生選擇權

115升大學申請入學不少科系變更參採科目，如台大社會系一改過去參採數B改採數A。教育團體分析，數A一直以來就非自然組科系的才會參採，學生要更小心近年科系參採變動避免吃虧。再者，近年不少學生只要數學能力尚佳，都會數A、數B均考，純考數學B者反而是少數，站在招生戰略角度，參採數A能網羅的學生更多。

根據115大學申請入學招生簡章，台大社會系改從數B參採數A；馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系、中國醫藥大學牙醫系、台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組，則都有選擇採計社會科。

全中教理事長史美奐分析，根據課綱的設計，數A不是單純僅針對自然組學生或相關科系，數B也非只針對社會組科系。數A適用者是傳統自然組如理工、電資、生醫相關科系，但也橫跨商管等部分人文社會學科；數B則適用傳統文史哲與音樂、藝術等科系。

史美奐指出，尤其在AI時代，社會系強調學生須具備統計、大數據等能力，就理應能參採數A，而若該系能於分發入學時參採數乙，則會更合適。但也提醒考生，近年蠻多科系因應時代變化變動參採科目，學生要更注意，否則單憑想像或刻板印象解讀學系參採，可能會吃虧。

針對醫學系參採社會科，史美奐也談到，醫學系預設，來申請的高中生英文肯定不會太差，因此參採社會科其實是回到過去五科全採的思維，要求學生須科科都強、沒有一科能放棄，也變相突破了申請入學參採「五選四」的規定。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，現在只考數B的學生愈來愈少，只要數學能力尚佳，都會數A、數B均考，即便是社會組相關科系，為了保有對學生的選擇權，也會傾向參採數A，台大社會系來自龍頭學校，自然不願在變淺、變小的池子裡撈魚。

再者，魏佳卉也指出，也有部分學生是A、B都考的「偽自然組」，目的是要先掌握最大的科系選擇權，最後申請入學選擇科系時才會歸位。社會系也是向自然組學生釋放訊息，「數A成績在我這裡同樣值錢。」若自然組學生屆時在競爭理工科系時較吃力，台大社會系也可能變成具吸引力的高品質選項。

商品推薦