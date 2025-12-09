大學申請入學醫學、中醫系「棄英文改採社會」 中國醫大揭決定關鍵

115年大學申請入學簡章近日公布，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3系組，一階篩選科目均捨學測英文、改採社會，採計社會的自費醫學系、牙醫系及中醫系因此增為7個。中國醫藥大學表示，英文是必備工具，加上近年重視「醫學人文」教育，並配合教育部多元學習政策，因此篩選科目改採社會。

台大兩年前宣布，115學年招生，醫學系將從過往的參採國文、英文、數Ａ、自然，改為參採國文、數Ａ、自然、社會。

得勝者文教指出，115學年計有馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系、中國醫藥大學牙醫系、台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組，採計社會科的醫學、牙醫、中醫系增為7個。

中國醫藥大學表示，英文是工具，也是必備能力，因此不再納入一階篩選科目。台灣的醫學品質與設備都具水準，但是醫病關係仍須加強，近年愈來愈重視「醫學人文」教育，強調醫者仁心，加上配合教育部多元學習政策，因此一階篩選科目棄學測英文、改採社會。

