快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

高中英聽二試13日登場2.7萬人報考 試場分配公布

中央社／ 台北9日電
115學年度高中英語聽力測驗第二次考試，預計本月13日登場，共有2.7萬餘人報考，較去年同期減少。示意圖。本報資料照片
115學年度高中英語聽力測驗第二次考試，預計本月13日登場，共有2.7萬餘人報考，較去年同期減少。示意圖。本報資料照片

115學年度高中英語聽力測驗第二次考試，預計本月13日登場，共有2.7萬餘人報考，較去年同期減少。大考中心今天公布試場分配表與應考資訊，考生可上網查詢。

高中英聽測驗可作為大學繁星、申請、考試入學等管道的參採依據，一年考2次，成績可擇優。大考中心今天發布新聞稿指出，115學年度的第二次考試，預計於13日舉行，2.7萬餘人報名（114學年度英聽二試有3萬餘人）。

大考中心今天公布應考資訊（含應試號碼、考試地點）與試場分配表，考生可上網查詢。大考中心提醒，英聽不開放前一天查看試場，因此考生務必檢查上述資訊，考試當天才能迅速找到試場。

如果考生在報名時，有填寫行動電話號碼，今天就會收到以0911-511-467號碼發送的簡訊，通知應試號碼與場次；如果沒接到，可能是行動電話設定拒接企業簡訊。

往年違規最多的是未帶應試有效證件，大考中心提醒考生，有效證件包括國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、身心障礙證明、護照、居留證。常見的無效證件包括學生證、無照片的健保卡等。相關資訊可參考大考中心網站。

英聽 健保卡 英語 繁星

延伸閱讀

大學申請入學社會系參採數A外交系先篩國文 台大、政大回應了

115升大學英聽二試明開放報名 2次成績可擇優使用

英聽一試22.59%學生拿A近5年最高 僅4557人不及格

相關新聞

高中英聽二試13日登場2.7萬人報考 試場分配公布

115學年度高中英語聽力測驗第二次考試，預計本月13日登場，共有2.7萬餘人報考，較去年同期減少。大考中心今天公布試場分...

115申請入學台大醫學系 一階篩選捨學測英文、改採社會

115年大學申請入學簡章近日公布，補教分析，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3系組，一階篩選科目均捨學測英文、改採社會，採計社會的自費醫學系、牙醫系及中醫系因此增為7個；同時，台大、陽明交大及成大等3校醫學系二階甄試日期都是明年5月16日，三者強碰，考生必須三擇一。

大學申請入學社會系參採數A外交系先篩國文 台大、政大回應了

115升大學申請入學日前公布招生簡章，台大社會系先前均參採數Ｂ，115改為參採數Ａ；政大外交系則從過去國、英、社三科均設...

115申請入學台大醫、中醫藥等7學系捨英文改參採社會 3頂大醫學系二階日期強碰

115年大學申請入學簡章近日公布，補教分析，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3系組，一階篩選...

115年升大學國立大學外文外交系「國文」分高下 台大社會系改參採數A

115學年升大學最大管道申請入學日前已公布簡章。補教分析，因篩選倍率使然，政大外交系、台北大學應用外語系115將以國文單...

中山大學行銷傳播所在職專班招生 不用筆試完成進修夢想

國立中山大學行銷傳播管理研究所是台灣第一所結合傳播與管理之研究所，學程規劃主要結合傳播事業經營管理、傳播科技和政策、行銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。