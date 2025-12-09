大學申請入學社會系參採數A外交系先篩國文 台大、政大回應了

115升大學申請入學日前公布招生簡章，台大社會系先前均參採數Ｂ，115改為參採數Ａ；政大外交系則從過去國、英、社三科均設定篩選倍率3倍，改為僅國文為3倍率進行一階篩選。政大表示，此舉是避免和競爭科系重榜；台大則說明，社會系認為參採數Ａ，更能對接科系的專業能力。

台大註冊組主任李宏森表示，台大社會系也非常注重數據資料和統計相關能力，學系也先了解課綱內容，認為參採數Ａ更符合未來入學後AI相關應用、資料處理等專業需求，因此明年115招生，將過去的參採數Ｂ改為數Ａ。

又近年其實不少人文社會學系均是參採數Ａ、數Ｂ皆可，台大社會系為何不設定兩者皆可？李宏森也談到，學系考量後，還是認為數Ａ更符合其能力要求。

政大則表示，外交系今年僅設定國文一科篩選倍率為3，在於近年學生數少、一類組相關科系重榜率高，是為了避免與其他科系出現重榜的情況，學系每年都會視招生狀況調整不同科目的倍率，希望藉此降低重複錄取所造成的名額流動。

綜觀今年，李宏森也說明，現階段申請入學可進入第二階段甄選的人數為招生名額的三倍，但數所國立大學近年都觀察到，最終實際繳費參加二階甄選的學生僅約七成多，「有些科系報名人數真的不多。」

對此，李宏森指出，各學系也很努力，希望透過調整每年篩選科目擴大招生目標，讓真正有興趣的學生來報名，「不是分數高就最適合。」而是要真正有興趣，讓有興趣者能入學才是學系的目標。

另外，針對今年台大、成大、陽明交大醫學系二階甄選日期對撞，李宏森也談到，此為各系自行評估後的結果，衝堂也是要學生報考前就先做好決定，避免占名額而導致缺額。

