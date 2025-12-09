115申請入學自費醫牙中醫7學系參採「社會」3頂大醫學系二階日期強碰

115年大學申請入學簡章近日公布，補教分析，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3系組，一階篩選科目均捨學測英文、改採社會，採計社會的自費醫學系、牙醫系及中醫系因此增為7個；同時，台大、陽明交大及成大等3校醫學系二階甄試日期都是明年5月16日，三者強碰，考生必須三擇一。

台大兩年前宣布，115學年招生，醫學系將從過往的參採國文、英文、數Ａ、自然，改為參採國文、數Ａ、自然、社會。得勝者文教指出，115學年計有馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系、中國醫藥大學牙醫系、台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組，採計社會科的醫學、牙醫、中醫系增為7個。

升學輔導專家劉駿豪表示，要參加115年申請入學的考生，如果以醫學系、牙醫系或中醫系為目標，建議社會科要有一定時間準備，否則容易錯過這7個系組的選填機會。

劉駿豪指出，這類報考社會科的考生，不能亂考，最好要考14級分以上。以近兩年來看，學測社會科頂標都是13級分，而輔大醫學系在一階篩選時，「英文＋社會」要29級分才能達標，代表社會科至少要14級分。

過去因某私立大學醫學系申請入學二階甄試時間與其他競爭校系錯開，變成學生「練筆」的對象，最終申請入學沒招到人。得勝者文教表示，115招生甄選多所醫學系提供多日場次、增加考生選擇彈性，北醫與長庚醫學系規畫四天，中國醫醫學系安排三天，使考生能避開撞期提升甄試參與度；對校系而言，也有助於讓過一階的學生都能有面試機會。

此外也提醒考生，115台大醫學系、陽明交大醫學系（含醫師組、醫師科學家組及醫師工程師組）及成大醫學系申請入學二階甄試日期均為5月16日，考生需三擇一。不過台大醫學系二階甄試5月16日是進行生物科及化學科筆試，通過者要再參加5月23日的口試及生物與化學的實作測驗。

