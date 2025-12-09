115申請入學自費醫牙中醫7學系參採「社會」3頂大醫學系二階日期強碰

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
即將到來的115學年升學，包括台大醫學系在內，共有7個醫牙、中醫系參採社會科。圖／聯合報系資料照片
即將到來的115學年升學，包括台大醫學系在內，共有7個醫牙、中醫系參採社會科。圖／聯合報系資料照片

115年大學申請入學簡章近日公布，補教分析，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3系組，一階篩選科目均捨學測英文、改採社會，採計社會的自費醫學系、牙醫系及中醫系因此增為7個；同時，台大、陽明交大及成大等3校醫學系二階甄試日期都是明年5月16日，三者強碰，考生必須三擇一。

台大兩年前宣布，115學年招生，醫學系將從過往的參採國文、英文、數Ａ、自然，改為參採國文、數Ａ、自然、社會。得勝者文教指出，115學年計有馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系、中國醫藥大學牙醫系、台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組，採計社會科的醫學、牙醫、中醫系增為7個。

升學輔導專家劉駿豪表示，要參加115年申請入學的考生，如果以醫學系、牙醫系或中醫系為目標，建議社會科要有一定時間準備，否則容易錯過這7個系組的選填機會。

劉駿豪指出，這類報考社會科的考生，不能亂考，最好要考14級分以上。以近兩年來看，學測社會科頂標都是13級分，而輔大醫學系在一階篩選時，「英文＋社會」要29級分才能達標，代表社會科至少要14級分。

過去因某私立大學醫學系申請入學二階甄試時間與其他競爭校系錯開，變成學生「練筆」的對象，最終申請入學沒招到人。得勝者文教表示，115招生甄選多所醫學系提供多日場次、增加考生選擇彈性，北醫與長庚醫學系規畫四天，中國醫醫學系安排三天，使考生能避開撞期提升甄試參與度；對校系而言，也有助於讓過一階的學生都能有面試機會。

此外也提醒考生，115台大醫學系、陽明交大醫學系（含醫師組、醫師科學家組及醫師工程師組）及成大醫學系申請入學二階甄試日期均為5月16日，考生需三擇一。不過台大醫學系二階甄試5月16日是進行生物科及化學科筆試，通過者要再參加5月23日的口試及生物與化學的實作測驗。

115年升大學國立大學外文外交系「國文」分高下 台大社會系改參採數A

考生注意了 二技統一入學測驗明起開放報名

東北季風來了！氣溫驟降防心臟病猝發 中醫教「暖身」保命三法

二技技優入學簡章公告　26校提供490名額

115年升大學國立大學外文外交系「國文」分高下 台大社會系改參採數A

115學年升大學最大管道申請入學日前已公布簡章。補教分析，因篩選倍率使然，政大外交系、台北大學應用外語系115將以國文單...

中山大學行銷傳播所在職專班招生 不用筆試完成進修夢想

國立中山大學行銷傳播管理研究所是台灣第一所結合傳播與管理之研究所，學程規劃主要結合傳播事業經營管理、傳播科技和政策、行銷...

「王惕吾先生新聞獎學金」及「劉昌平先生紀念獎學金」得獎名單公布

聯合報系文化基金會今天公布114年「王惕吾先生新聞獎學金」及「劉昌平先生紀念獎學金」得獎名單，今年兩項獎助計畫吸引逾67...

高中升大學哪1項最該「優先加強」？網指外語夠用就好：這科才是重點

為了因應變化迅速的社會，教育產業也在努力革新。一名網友感嘆，現在的教育環境和過去真的相差許多，現在高中升大學有不同的考試機制，例如學測、分科測驗等，要對應的方式也不一樣，除了基本學業，還要準備備審資料、各種課外比賽、活動等，家長也要跟著忙碌。

缺額34% 115學年大學音樂系減招

今年分發入學藝術學群缺額率十八％，為所有學群中缺額率最高，藝術學群中又以音樂學類缺額占比最高達卅四。教育部公告最新一一五...

0 則留言
